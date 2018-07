Výroba lahví potřebuje zkušené zaměstnance, říká ředitel sklárny

Sklárna, která má na 140 let dlouhou tradici, se specializuje na obalové sklo. Do jejích výrobků se stáčí pivo, víno i další alkohol.

Sokolovsko má každý spojené s těžbou uhlí. O tom, že je v Novém Sedle tak obrovská sklárna, ale téměř nikdo neví.

Bohužel, to je pravda, ale my se snažíme jméno naší firmy zviditelnit a přiblížit lidem. Samotný závod je od roku 1997 součástí koncernu O-I Manufacturing, který zaměstnává více než 26 500 lidí v 78 závodech ve 23 zemích. V České republice jsou závody v Dubí a v Novém Sedle. Tady v Novém Sedle máme více než 200 zaměstnanců a denně vyrobíme zhruba 1,2 milionu lahví.

To je ale ohromné množství.

Na paletu se vejde zhruba 1 500 lahví, denně tak připravíme přibližně 800 palet. Samozřejmě hodně záleží na tom, o jaké lahve se jedná. Většina pak v kamionech míří k zákazníkům. Do Čech i do zahraničí.

Historie sklářství na Sokolovsku V říjnu 1878 okresní hejtmanství v Sokolově schválilo záměr postavit v Novém Sedle sklárnu společnosti Siemens.

19. dubna 1879 tady byla vyrobena první skleněná lahev. Ta byla ještě ručně vyfouknutá v dřevěné formě. V roce 1910 byl uveden do provozu první Owensův automat na lahve.

Po 2. světové válce byla sklárna znárodněna, později se stala součástí koncernu Sklo Union Teplice.

V roce 1997 přešla do majetku americké společnosti Owen – Illinois.

A většinou se jedná o pivní lahve...

Záleží na tom, co si zákazník objedná. Pravidelně vyrábíme zhruba 120 druhů lahví v nejrůznějším designu.

Dříve existovala jedna pivní lahev a maximálně se lišila barvou. Hnědá, nebo zelená. Jak je to dnes, podléhá design módním trendům?

V současné době je trend, že každý zákazník chce mít vlastní design, který se stává součástí značky. Zákazník musí poznat svůj výrobek v prodejním regálu. Proto se mění tvary lahví nebo embosing (vytlačované vzory, pozn. red.). Záleží také na tom, zda se jedná o pivní lahev nebo obal na víno. Produkujeme výrobky v různých barvách, nejčastěji ve třech odstínech zelené a v jednom odstínu hnědé.

Jaké jsou výhody skla jako obalového materiálu?

Je to geniální materiál. Nic se z něj do výrobku neuvolňuje. Žádný obalový materiál není tak neutrální jako sklo. Navíc lahev se může asi dvacetkrát znovu naplnit. A později se jako střep zase do výroby vrátí a poslouží při výrobě nové lahve..

Jak je ta výroba složitá?

Nejsložitější je proces tvarování, kdy sklo vyteče přes distribuční kanály do stroje a ten lahev přes ústí a tělo tvaruje. Je to komplikované. Tloušťka skla musí být všude stejná, vše musí mít správnou teplotu, nesmí se vyskytovat vady. Je to prostě velká věda.

Záleží tedy na lidech...

Zaměstnanci, kteří jsou tady už dvacet nebo třicet let, a je jich poměrně hodně, sami říkají, že ještě zdaleka nevědí všechno. Zkušenosti se nedají nahradit. Lahve sice vyrábí stroj, ale bez našich sklářů to nejde. Stroj za sebou nedokáže nechat žádnou hodnotu. Ve sklářství záleží na lidech. Nehledáme proto ty, kteří tady zůstanou tři měsíce. Hledáme takové, kteří chtějí být dlouhodobě součástí našeho profesionálního týmu. Ve sklářství nemůžete zaměstnance střídat, tady musí mít znalosti, a ty je musíme naučit.

Jak dlouho takový proces trvá?

První zaškolovací cyklus je v řádu měsíců. První tři měsíce jsou teorie, učíte se obsluhovat stroj a pak začnete chodit na směny a začnete se vyvíjet. Po šesti nebo spíše po dvanácti měsících na stroji jsou vidět první výsledky, které se postupně prohlubují. Po pěti letech se stanete dobrým sklářem, odborník si můžete říkat tak po deseti letech. Zkušenosti jsou nenahraditelná věc.

Chybí vám zaměstnanci?

Stejně jako všem v okolí, snažíme se na tom pracovat. Připravujeme náborové dny, snažíme se veřejnost seznámit s možností práce u nás. Potřebujeme lidi s technickým vzděláním. Umíme ale adaptovat i člověka, který nemá technické vzdělání, ale má zájem o práci. Snažíme se naše pracovníky slušně zaplatit. Nabízíme proto řadu benefitů od delší dovolené až po nadstandardní péči o zdraví. Navíc se snažíme stále zlepšovat i pracovní prostředí.

Jak je to s platy?

Složitá otázka, ty se neustále dynamicky vyvíjejí. Pro letošní rok jsme zvedli základní platy o 8,5 procenta. Jsou ale pracovní pozice, na kterých bude zvýšení ještě větší.

V seznamu pracovních pozic, které chcete obsadit, je třeba pozice výstupních kontrolorů. Jaký je jejich úkol?

Vyrobené obaly dojdou až na studenou zónu, kde jsou kontrolní automaty a ještě lidé kontroloři. Ti je prohlížejí na specifické vady, abychom kontrolní automaty mohli správně nastavit. Bez toho to nejde. Kontrolují se někdy sady, nebo u nových výrobků celé šarže.

Zmínil jste se o studené zóně, existuje i teplá. Při jaké teplotě se sklo vlastně vyrábí?

Za normálních okolností je to zhruba 1 650 stupňů Celsia, díky střepům a naší unikátní technologii je ta teplota u nás výrazně nižší. Velkou výhodou je, že do výroby dodáváme střepy, které už vlastně sklo jsou. Větší polovina nové lahve je vyrobena vlastně z recyklovaného materiálu. Výroba je kontinuální. Z vany neustále vytéká sklo, které se dále zpracovává. Ten proces se nesmí zastavit, aby sklo nezamrzlo (nevychladlo, pozn. red.). V té chvíli by výroba skončila. Přestávky se pečlivě plánují. Vyrábíme vlastně 365 dnů v roce, včetně Vánoc a Silvestra.