Hodně důležitá je psychická pohoda, říká žena s roztroušenou sklerózou

Nejprve začala Michaela Valentová podporovat ostatní nemocné Během s čelovkou, který je od počátku zaměřený právě na pacienty se stejnou diagnózou, jakou má i ona.

„Lidé s roztroušenou sklerózou si mě nacházejí na Facebooku a oslovují mě. To je důvod, proč to všechno dělám. A nikdy nepřestanu,“ slibuje Valentová.

Vážná nemoc dala jejímu životu nový směr a ona našla sílu všechno zvládnout. „K pořádání benefičních akcí mě vedla právě má diagnóza. Rozhodla jsem se, že začnu pomáhat i druhým, aby věděli, že na to nejsou sami,“ vysvětlila Valentová.

Běh s čelovkou

Akce zaměřená na běhání se zrodila v roce 2013. „Když člověk onemocní roztroušenou sklerózou, tak jde jeho život dál. Někdy je to těžší, ale kdo to má v životě jednoduché. A tak se už pět let scházejí pacienti právě na ‚čelovce‘, aby viděli, že nejsou jediní a mají vedle sebe někoho, kdo je na tom stejně,“ podotkla.

Michaela Valentová V roce 2017 získala cenu Žena regionu. A letos krajskou cenu Ď.

Od roku 2013 pořádá v Ostrově Běh s čelovkou zaměřený na podporu lidí, kterým byla diagnostikována roztroušená skleróza.

Každý rok se vybírá konkrétní pacient, kterému je běh určen.

Letos 15. prosince se uskuteční už druhý ročník.

Podle Valentové je všechno o tom, jak si celou situaci nemocný srovná v hlavě. Jestli to vzdá, nebo se rozhodne bojovat.

„Ve chvíli, kdy se pacient vzdá, tak to s ním jde rychle z kopce. Moje kamarádka je takový případ. Dnes už je na vozíku. Psychická pohoda dělá u této nemoci hodně. A navíc, když vidíte, že na nemoc nejste sami a stejnou chorobou trpí i někdo další, tak to člověka jen posílí,“ myslí si Valentová.

Ta se postupem doby rozhodla rozšířit svou působnost i do oblasti prevence rakoviny prsu. A tak už druhým rokem pořádá pochod městem Ostrov, který má na tuto nemoc upozornit. I k tomu ji vedla téměř osobní zkušenost.

„Moje dvě nejbližší kamarádky onemocněly rakovinou prsu a já si říkala, že to nejjednodušší, co můžeme udělat, je vzít si tričko a podpořit prevenci,“ popsala počátek svého dalšího velkého projektu.

Rakovina prsu

„Letos budeme mít druhý ročník, na který se moc těším a jsem zároveň velmi nervózní. Doufám, že se vyvede stejně jako ten první,“ svěřila se Valentová.

Průvod projde Ostrovem už tuto neděli. V 16 hodin vyrazí účastníci, nadšenci a podporovatelé ze zámeckého parku na dvoukilometrový pochod. Zájemci si na speciální figuríně vyzkoušejí, jak správně provádět samovyšetření prsu.

Michaela Valentová byla za svou obětavost v loňském roce oceněna, získala titul Žena regionu. „Myslím si, že mě ocenili za všeobecnou charitativní činnost, ale to slovo nemám moc ráda. Nedělám nic navíc. Každý máme tu možnost pomoci druhému. Beru to tak, že když někdo potřebuje, tak mu pomůžu,“ řekla Valentová.

Důležité je naslouchat

Díky této ceně navíc zjistila, že na to není sama.

„Co se týče ankety Žena regionu, tak ta mi ukázala, že je nás opravdu hodně. V Karlovarském kraji pomáhá každý tak, jak je v jeho silách. Lidé potřebují vědět, na koho se obrátit, když budou mít problém nebo se dostanou do tíživé situace,“ vysvětlila s tím, že to není jen o finanční pomoci, ale i o tom, že si člověk potřebuje s někým popovídat, aby věděl, že mu někdo naslouchá.

„V moci každého z nás je jen naslouchat. Když je třeba, tak jsem vrba. Ono to často stačí, když lidé vidí, že jim někdo naslouchá a nejsou na to sami. Na mě se obrací spousta pacientů, kterým byla diagnostikována třeba právě roztroušená skleróza. Převážně se jedná o mladé lidi z Karlovarského kraje a je jich hodně,“ dodala Valentová.