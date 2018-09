Na opravu kostela v Přílezech mohou lidé přispět do putovní kasičky

Její součástí je i putovní kasička, kterou tento týden členové svazu otevřeli.

„Sbírku jsme ale ještě neukončili, máme ji na dobu neurčitou. Pouze jsme poprvé otevřeli putovní pokladničku,“ upřesňuje člen spolku Václav Lupínek. Od loňského července, kdy se celá akce rozběhla, se v kasičce nashromáždilo 33 405 korun.

„Příští rok budeme na kostele svatého Bartoloměje dělat nová okna. Na ně teď sbíráme peníze,“ vysvětlil Lupínek. Náklady na pořízení oken se pohybují kolem dvou set tisíc. Na transparentním účtu je zatím 79 241 korun.

„V současnosti si žádáme od památkářů o stanovisko, abychom věděli co a jak. Snad ještě letos budeme okna zadávat do výroby. Tedy pokud seženeme někoho, kdo nám je udělá. To se ukazuje jako největší problém,“ poznamenal Lupínek.

Okna v kostele musí být totiž vyrobena na míru. „Dnes už nikdo nechce dřevěná okna moc dělat. Všichni už je vyrábějí z umělých hmot, nebo je raději nedělají vůbec,“ posteskl si.