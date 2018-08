Ryby dusí tropická vedra, rybáři jim proto musejí důkladně čeřit vodu

Čím je tepleji, tím víc se snižuje schopnost vody rozpouštět kyslík. Proto si někteří chovatelé pomáhají čeřením vody.

„Čeříme vodu na rybnících, kde máme elektřinu. Kvůli tomu se nám zvýší náklady. Na těch se projeví i zvyšování ceny krmiv. Ty raketově rostou poslední tři týdny,“ říká jednatel Rybářství Mariánské Lázně Zdeněk Mašek.

Ryb bude letos málo a rozhodně to nebudou žádné rekordní kousky. „Pokud bude někde málo vody, tak ty rybníky ani lovit nebudeme,“ řekl Mašek.

Úhyn ryb se Mariánskolázeňským zatím vyhnul, kromě pár desítek kusů, přestože horka trvají příliš dlouho a neochlazuje se ani v noci. „Škody ale budeme mít ve statisících. Některé rybníky nemáme vůbec na vodě,“ dodal.

Rybáři navíc ani nepřikrmují. Kapři se musí spokojit s přirozenou stravou v podobě planktonu, protože kdyby jim chovatelé přilepšili obilím, zvýšila by se jejich spotřeba kyslíku. Takto ryby sice zachrání před udušením, ale nedorostou jim do kýžených velikostí.

Rybníky jsou odkázané na déšť, rybám se daří jen v Ohři

Český rybářský svaz Karlovy Vary už má první znepokojující čísla úhynu ryb na svých vodních plochách.

„Jsme na tom hodně špatně. Co se týče vody, tak všude máme ztrátu kolem jednoho až dvou metrů. A už máme i úhyn ryb. Pstruhů pět set kilogramů, ale u amurů a štik jsou to jen jednotky kusů. Teď jsme ve ztrátě kolem 100 až 150 tisíc. To je pro rybářský svaz docela dost, “ uvedl hospodář svazu Martin Červenka.

Karlovarští už museli předčasně vylovit čtyři rybníky, kde hrozilo, že tam ryby nepřežijí. Pokud bude příští rok počasí stejné jako letos, tak se ze ztráty nedostanou.

„Veškeré rybníky, které máme, jsou nebeské, tedy odkázané na srážky. Nemáme žádné přítoky, které by vedly do řeky nebo potoku. To znamená, že co nenaprší a v zimě nenapadne a neroztaje do rybníků, tak nemáme,“ popsal Červenka. I oni už počítají s tím, že ryby, které přežijí tropy, budou příliš malé.

Opačná situace panuje na řece Ohři, tam mají ryby ještě pohodlí. „V Ohři je pro ryby vody dost. Nedostatkem kyslíku netrpí. Z tohoto pohledu je Ohře v poměrně blahobytném stavu,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.