Stovky školáků se mohou najíst zdarma, do programu přibyly mateřinky

„Náklady Karlovarského kraje na tento projekt jsou nulové. Máme s ním pouze administrativní zátěž. Kraj funguje jako prostředník. Je jediný, kdo může o peníze žádat, mateřské a základní školy by to samy udělat nemohly. Proto mi v minulosti tolik vadilo, že se kraj projektu neúčastnil,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Ta zmínila, že krajští radní opět vedli diskuzi o tom, pro které skupiny by měl být projekt určený.

„Jde o cílovou skupinu, která pobírá dávky hmotné nouze, nikoli už pro matky samoživitelky. Myslíme si, že by mělo jít o více skupin,“ podotkla. Téma chce otevřít v polovině dubna, kdy do kraje přijede jednat vláda.

Přesto mají Obědy do škol podle hejtmanky své nesporné výhody. „Pokládám za smysluplné, že dítě oběd zdarma dostane, pokud má řádnou docházku, finanční prostředky nejdou rodičům, ale přímo do školní jídelny. Třetí věcí je, že dítě musí oběd sníst ve školském zařízení, nemůže si ho odnést domů,“ vyjmenovala.

Zájem postupně roste

Když se kraj hlásil do programu poprvé, projevilo zájem 26 škol. Vedení kraje předpokládalo, že by bezplatné obědy mohlo v regionu dostávat až šest stovek dětí. Napoprvé jich ale bylo jen devětadvacet, poté se přidalo dalších 142 žáků.

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče v tom pomohli zaměstnanci úřadů práce.

„Bez potvrzení z úřadů práce to nefunguje. Rodiny musejí mít potvrzení o hmotné nouzi a nyní si myslím, že spolupráce už začíná fungovat. Vidět je i ve stoupajícím zájmu o projekt,“ řekl.

Hejtmančin náměstek pro sociální oblast Petr Kubis zmínil rovněž práci neziskových organizací. „Posíláme jim poměrně hodně peněz a ony s těmi rodinami pracují. Proto jsme jednali s Člověkem v tísni a myslím si, že v tom také sehrál roli,“ doplnil.

Syté děti jsou pozornější

Podle ředitele krajské pobočky Člověka v tísni Jana Němečka organizace upozorňovala na projekt klienty, se kterými pracuje.

„Někteří se rozhodli, že ho využijí, jiní zase nikoli, a to z různých důvodů. Každopádně je dobře, že Obědy do škol existují,“ řekl Němeček.

Zmínil také, že podle jeho názoru by mělo být školní jídlo zdarma pro všechny děti. Tedy nejen ty, které jsou v hmotné nouzi.

„V západní Evropě to tak funguje a najezené děti lépe udrží pozornost. Pokud by tomu tak bylo i u nás, setřely by se navíc ve školách rozdíly mezi chudými a bohatými,“ uvedl.

Obědy do škol mohou v současné době zdarma dostávat děti od tří do patnácti let, přičemž v hmotné nouzi musejí být alespoň tři měsíce.