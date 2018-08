Zájem o dětské jesle v regionu roste, nově je ve Varech zřídí kraj

Zařízení by mělo začít fungovat v Krajském dětském domově pro děti do tří let v Karlových Varech v říjnu. Jak uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, v plánu je prozatím otevřít jednu třídu o maximální kapacitě 12 dětí. Záměr ještě musí posvětit krajské zastupitelstvo, které bude jednat 7. září.

„V současné době nemáme kojenecký ústav naplněn, protože většina dětí jde do přechodné pěstounské péče. Pokud bychom viděli, že bude o jesle zájem, mohli bychom přemýšlet i o tom, že by se tam těch tříd otevřelo více,“ řekla Vildumetzová.

Kapacita dětského domova je 53 dětí, obsazených je pouze 15 míst. Provoz jeslí proto zvládne zajistit současný personál domova. Jesle budou fungovat jako zdravotnické zařízení, jejich provoz pomohou zajistit i zdravotní sestry.

V dětském domově musí kraj udělat některé menší stavební změny, zastupitelstvo bude schvalovat změnu zřizovací listiny. Další kroky budou záležet na zájmu rodičů.

V Chebu jesle provozuje město

Hejtmanka je ale přesvědčena o tom, že službu využijí i rodiče dětí žijících mimo Karlovy Vary. Do budoucna by se proto vhodné prostory mohly najít například v Sokolově nebo v Chebu.

Tady však už jedny jesle působí a je o ně ohromný zájem. Fungují v rámci stacionáře pro děti s očními vadami v Pastýřské ulici už od roku 2000. Zřizovatelem je město Cheb.

Podle vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Anny Doubkové je zařízení reálně nastavené pro péči o děti od jednoho roku. Jeho provozní doba je 6 až 16.30 hodin. Město na provoz jeslí a stacionáře přispívá částkou kolem pěti milionů korun.

„Přijímáme roční děti za podmínky, že umí chodit. V opačném případě by péče byla velmi náročná. Kapacita jesliček je 14 dětí a pečují o ně dvě zdravotní sestry,“ upřesnila Ludmila Froňková, ředitelka Správy zdravotních a sociálních služeb, pod níž jesle spolu se stacionářem patří.

Dodala také, že v Chebu není problém jesle naplnit. Naopak, spoustu matek prý musejí z kapacitních důvodů odmítat.

„Celkem jsme pro jesle a stacionář letos museli odmítnout více než tři desítky žádostí. Už nyní máme v pořadníku například sestřičku z chebské nemocnice, která bohužel přišla s přihláškou pozdě,“ podotkla ředitelka Froňková s tím, že při umisťování mají přednost děti s očními vadami.

Jesle jsou v současné době jednou z nemnoha možností pro matky jak začít pracovat ještě před dovršením třetího roku dítěte. Poslanci totiž před časem rozhodli o novele školského zákona, která navrhuje zrušit povinnost mateřských škol přijímat i dvouleté děti.

Důvodem je, že ne všechny školky jsou na to připraveny. Mateřské školy by si však měly i nadále samy rozhodovat o tom, zda dítě mladší tří let přijmou.

„Podle mého názoru je to správné. S umisťováním dvouletých nemáme ve školce dobré zkušenosti. Ty děti potřebují spíše zdravotní než pedagogickou péči. My můžeme samozřejmě přijmout dvě až tři děti mladší dvou let. Ale mít ve školce celou třídu dvouletých, to bych opravdu nemohla doporučit. V tom případě jsou lepším řešením jesle,“ doplnila Ludmila Mračková, ředitelka mateřské školy Pohádka v Chebu.