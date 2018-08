Krajská stipendia budou od září pouze pro skutečně chytré studenty

Chceme více vzdělaných odborníků v regionu. Kvůli takovému přání začal před několika lety vyplácet Karlovarský kraj stipendia studentům středních i vysokých škol. Radní nyní podmínky stipendijního programu po dlouhých debatách upravili a v případě středoškoláků a učňů podporu sjednotili.

„Původně jsme měli stipendia dvě. Jedno bylo takzvaně motivační a já o něm lidově říkám, že ho studenti dostávali za to, že chodí do školy. To druhé bylo prospěchové. Ve výboru pro vzdělávání a v radě jsme se shodli, že to musíme změnit,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Zatímco v pololetí vyplatil kraj na prospěchovém stipendiu necelých 270 tisíc korun, v případě motivačního to bylo 1,5 milionu. Studenti a učni na něj nově dosáhnou jen v případě, že jejich průměrný prospěch bude 1,5, a to včetně.

„Na základě zkušenosti z našich středních škol jsme do podmínek doplnili také to, že učni musejí chodit jak do teoretické výuky, tak do té praktické, neboť s tím byl problém,“ podotkl Jaroslav Bradáč.

Stejně jako během minulých let ponechali krajští radní výši stipendia, a to podle ročníku. „V prvním ročníku je to tisíc korun, ve druhém 1500 a ve třetím a čtvrtém 2000 korun,“ doplnila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Kdo má nárok na stipendium Střední školy: Pravidla se vztahuji na žáky všech oborů vzdělání středních škol kromě oborů 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, 78-42-M/01 Technické lyceum, 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/61 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium. Vysoké školy: Zaměřené zejména na přípravu učitelů základních škol a středních škol a pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení, zubní lékařství, všeobecné lékařství, specializace ve zdravotnictví (fyzioterapie, adiktologie, radiologický asistent, zdravotnický záchranář), ošetřovatelství (všeobecná sestra), porodní asistence, sociální práce, strojírenství a strojní inženýrství, elektrotechnika a informatika, stavební a dopravní inženýrství, studenti zaměření na hornictví, těžbu nerostných surovin a jejich využívání, aplikovanou chemii a materiály, obory zaměřené na zemědělství, zahradnictví, rozvoj venkova, potravinářství.

Seznam podporovaných oborů se rozrostl. Přibyly zemědělské profese, o což kraj požádala Agrární komora. „Kromě gymnázií, lyceí a praktických škol dvouletých může žádat student či učeň jakékoli profese,“ řekl Jaroslav Bradáč.

V případě vysokoškolských stipendií rozšířili radní seznam podporovaných oborů. Jde hlavně o ty lékařské, učitelské, technické a rovněž zemědělské. Radní podle Jaroslava Bradáče vycházeli i z toho, co se v regionu vyrábí, produkuje a z potřeb zaměstnavatelů.

Zároveň si ale nechali otevřená zadní vrátka. „Na radě jasně zaznělo, že se během půl roku může situace změnit a obor, který tam dnes nemáme uvedený, může být velice potřebný. Proto jsme schválili zejména podporované obory a máme prostor k tomu, případné další žádosti ještě schválit,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová.

Vedení kraje podle ní předpokládá, že by stipendiem opět podpořilo 25 vysokoškolských studentů, kteří by dostali během akademického roku 24 tisíc korun. Stále platí také to, že po skončení studií by museli v regionu nějaký čas pracovat či podnikat.

„Veškeré informace ohledně středoškolských i vysokoškolských stipendií by do konce tohoto týdne měly být k dispozici na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.