BMW si vybrala Sokolovsko jako nejlepší z 82 lokalit

Když ředitel CzechInvestu Karel Kučera letos v červenci v Karlových Varech představoval možnosti využití takzvaných brownfieldů, jen okrajově zmínil, že jím vedená agentura vyjednává mnohamiliardovou investici do Karlovarského kraje.

Ta minulý pátek dostala velice konkrétní obrysy v podobě představení projektu výstavby vývojového a výzkumného centra společnosti BMW Group. Vznikne na více než 500 hektarech takzvané Velké podkrušnohorské výsypky severně od Sokolova.

Jak dlouho trvala práce na celém projektu?

Dva a půl roku.

Byla iniciativa na straně německého investora, nebo jste jej oslovili vy?Zainteresovaných subjektů bylo více. V podstatě ale větší část iniciativy vyšla ze strany BMW, respektive v tehdejší době ze strany jejich partnera, který na začátku automobilce dodával informace. Kontaktoval nás, takže jsme věděli, že se něco chystá. Nicméně tento projekt byl ze strany BMW velice důvěrný. Všechna další jednání proto probíhala v tomto duchu.

Na prezentaci projektu se mluvilo o dvaaosmdesáti lokalitách, ze kterých automobilka vybírala. Byly všechny v České republice?

Všechny v České republice nepochybně nebyly. A všechny české lokality jsme nabízeli my.

A kolik jich bylo?

Přesné číslo nesdělím. Seznamy jsou v podstatě dva. Jeden se týkal všech, které jsme na základě požadavků mohli nabídnout, ten se ale po diskusi s BMW redukoval na ta místa, která pro ně měla logiku a logistickou návaznost. V rámci toho pak došlo ke konečnému rozhodnutí. Nebudu říkat, kolik jich bylo. Ale lokalit, které mají takový rozsah, tedy větší než 450 hektarů, není v České republice mnoho. Rozhodně ne desítky.

U jednání jste byl od samého počátku. Co nakonec vedlo BMW ke konečnému rozhodnutí?

Zásadní byla logistická návaznost na jejich klíčové vývojové centrum. Na Sokolovsku by měly být technologie vyvíjené v Německu dovyvíjeny a testovány. To znamená, že klíčová část se bude odehrávat právě u nás. Jeden z důvodů byl také fakt, že jsme byli schopni německého partnera přesvědčit o naší důvěryhodnosti. A to nejen my, jako státní správa, ale i majitel pozemku Sokolovská uhelná, který byl mimo jiné schopný ukázat i další rekultivace, které už dělal. Plusem byl pak i fakt, že jde o pozemky jednoho majitele, které jsou relativně samostatné. Testovat se zde totiž budou i nové modely a prototypy. Ze strany investora je totiž zájem o určitou dávku utajení.

Kladl si investor nějaké podmínky ohledně budoucích zaměstnanců?

Co se týká lidí, tak ne. Důvody jsou v zásadě dva. V první řadě jde o klíčovou vývojovou investici, u které investor dokáže zajistit podmínky, aby si zajistil potřebné odborníky. Posuzuje ji zejména podle ostatních parametrů. Klíčové tedy nebylo to, kolik je v regionu vysokých škol. A za druhé i BMW ví, že kompetence českých vysokých škol v rámci nových trendů v automobilismu je velice dobrá. A to byla jedna z věcí, kterou automobilka brala v úvahu.