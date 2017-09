Strážníka nechtěl nikdo dělat, tak v obci hlídkuje bezpečnostní agentura

„Někdo nám v domě poškodil vchodové dveře. Mohli byste k nám zajít častěji?“ „Před školou se pošťuchují děti, ukázněte je, prosím!“ „Za obcí někdo založil černou skládku!“

Podobných přání a informací vyslechne Luboš Wildhaber v Bukovanech celou řadu. Jako oblastní manažer bezpečnostní agentury Aton má na starosti bezproblémové fungování čtyř „černých šerifů“, kteří v obci částečně suplují obecní policii.

Pro tento v regionu unikátní způsob, jak v obci udržet pořádek, se vedení obce rozhodlo loni v srpnu. Po roce fungování spolupráce si ji bukovanští radní nemohou vynachválit.

„Bez obecní policie jsme byli asi pět let. A problémy nám začaly přerůstat přes hlavu,“ vysvětlil důvod, proč obec sáhla po službách bezpečnostní agentury, bukovanský místostarosta Vojtěch Hanzlík.

Navíc obecní strážník podle místostarosty v minulosti sloužil spíš jako pošťák. Teprve ten poslední se zkušenostmi ze státní policie vzal pořádek v obci pořádně do ruky. Nahradit jej se ale nepodařilo.

Lidé o práci strážníka nemají zájem

Radnice se poté, co poslední strážník skončil, rozhodla vypsat výběrové řízení. „Čekali jsme obrovský zájem, opak byl ale pravdou. Přihlásili se tři lidé. A všichni si to navíc později rozmysleli,“ řekl Hanzlík.

Najmout bezpečnostní agenturu se tedy jevilo jako logický krok, zvláště v okamžiku, kdy s ní obec měla z minulosti dobré zkušenosti. Rozhodnutí vedení pak podpořilo i obecní zastupitelstvo.

Pracovníci bezpečnostní agentury sice nemají takové pravomoci jako klasický strážník, nemohou například nikoho legitimovat, v Bukovanech si ale čtveřice mužů vydobyla respekt místních. A když narazí na problém, který kvůli omezeným pravomocem nemohou řešit, obrátí se na habartovské policisty.

„Spolupráce s nimi je skvělá,“ řekl Luboš Wildhaber.

Zájem o nás ještě poroste, soudí šéf bezpečnostní agentury

Jaroslav Klarner, jednatel bezpečnostní agentury Aton, se domnívá, že v budoucnu nebude podobný systém něčím výjimečným.

„Kvůli pravidlům nastaveným pro přijímání nových strážníků obecních a městských policií budou mít tyto organizace do budoucna stále těžší najít vhodné adepty. Proto si budou obce i velká města bezpečnostní agentury najímat stále častěji,“ soudí Klarner.

Například některé městské části Prahy už poptávají v rámci výběrových řízení bezpečnostní agentury, které budou hlídat například městský majetek.

„Do několika takových řízení jsme se přihlásili. Jednou z podmínek je, že agentura musí mít zkušenost s podobnou prací. A tu díky Bukovanům máme,“ doplnil Jaroslav Klarner.

O tom, kolik přesně jeho služby radnici stojí, nechtěl mluvit. „Vejdeme se do milionu ročně,“ naznačil pouze.

„Je to dražší, než když radnice platila jednoho svého strážníka,“ připustil místostarosta Bukovan. „Na druhou stranu, kdybychom si platili čtyři lidi, stálo by nás to podstatně víc,“ dodal.

Problémy jsou i ve městech

S nedostatkem strážníků se potýkají i radnice ve větších městech. Nové se proto snaží nalákat nejrůznějšími bonusy. Například v Karlových Varech mohou noví strážníci počítat s padesátitisícovým náborovým příspěvkem, v Ostrově zase nabízí město služební byt.

Přesto se nováčci nehrnou. Velitelé je proto musejí aktivně vyhledávat.

„Zapojujeme se například do burz práce,“ naznačil jednu z možností velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák.