Omezení dávek mění život lidí z chodovského „Bronxu“

Novinka omezující „obchod s chudobou“ platí v Chodově dva měsíce.

„Nedělám si iluze o tom, že by úplně zastavilo příliv nových lidí do města, ale ukazuje se, že nově příchozí to zvládají i bez sociálních dávek,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Navíc oněch nově příchozích ubylo. „Přesná čísla sice na radnici nemáme, ale už od pohledu je patrné, že ubylo aut s registrační značkou Ústeckého či Moravskoslezského kraje, která zde bývala častá,“ konstatoval starosta.

Do věci by se mohl vložit soud

I proto, že opatření obecné povahy funguje a že se kvůli němu radnice nedostala do sporů například s vlastníky nemovitostí, se starosta Chodova obává senátorské aktivity, která všechna podobná městská nařízení pohnala před Ústavní soud.

Chodovský Bronx Oblast sídliště ve tvaru písmene L, kterou lemují ulice Náměstí ČSM, a Hlavní, uvnitř se nacházejí ulice Vítězná, 1. Máje, Říjnová, Příční, Boženy Němcové, Osadní, Obránců míru, Budovatelů a ČSA. Ve vymezené oblasti dochází k porušování veřejného pořádku, jedná se o oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve zvýšené míře. Pro vydání opatření obecné povahy postačuje, aby se v příslušné oblasti vyskytoval ve zvýšené míře alespoň jeden ze sociálně nežádoucích jevů.

Jak před nedávnem uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Stanislav Křeček, je možné, že Ústavní soud tato opatření zruší. „Ústavní soud v minulosti zrušil celou řadu podobných kroků, kterými se radnice snažily zajistit ve městech pořádek. A podle mého názoru opatření obecné povahy nejspíš zruší také,“ řekl Křeček při nedávné návštěvě Sokolova.

„Je třeba si ale uvědomit, že minimálně Sokolov a Chodov šetří státu peníze. Naše zkušenost jasně dokazuje, že dávky na bydlení jsou často zbytečný luxus. Ať nám, prosím, tento funkční nástroj nikdo nebere,“ reagoval Patrik Pizinger. Doplnil také, že město nemá důvod počet lokalit, kde je omezená výplata dávek na bydlení, rozšiřovat.

Práce s lidmi

Restriktivní krok v podobě opatření obecné povahy ovšem není jediným způsobem, jak se chodovská radnice snaží situaci v lokalitě v okolí Kulturního a společenského střediska co možná nejvíce zklidnit.

„Naopak. Teď se naše aktivity v této části města ještě zintenzivní,“ přislíbil starosta. Velkou posilou bude druhý asistent prevence kriminality, který v tomto týdnu nastoupil do řad chodovské městské policie.

„Práce s lidmi v této části města je především o komunikaci s nimi. Chceme, aby zde byli jak asistenti, tak strážníci co možná nejvíc vidět,“ doplnil Patrik Pizinger.

Tým městské policie je už kompletní

Tomu nahrává i fakt, že přijetím druhého asistenta prevence kriminality je tým chodovské městské policie po dlouhých letech kompletní.

To obnáší 18 strážníků včetně velitele a už zmiňované asistenty. Podstav strážníků trval zhruba posledních sedm let, kdy standardně chyběli dva lidé.

Největší krize byla před pěti lety, kdy počet strážníků v Chodově klesl na 12, a nebylo jasné, zda bude možné stavět noční hlídky. „Sehnat mladého člověka, který oblékne uniformu a bude se pohybovat v konfliktních situacích, je těžké,“ konstatoval velitel chodovských strážníků Ladislav Staněk.

„Je to i o tom, co můžeme nabídnout. Bez podpory města, které zajišťuje podmínky, výstroj a výzbroj, by to nešlo,“ dodal chodovský velitel.