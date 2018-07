Sucho je už i na Ohři. Vodákům to ale nevadí a na řece si libují

I přes nedostatek vody patří z hlediska provozovatelů půjčoven vodáckého vybavení a kempů letošní sezona k těm lepším.

„Pozorujeme dokonce nárůst výpůjček oproti loňskému roku. I když to přičítáme i tomu, že si lidé častěji vybírají právě naši půjčovnu. Kolik je vody, nemá na vodáky až takový vliv – důležité je, že je krásně. Když prší, vodáci jsou schopni pětidenní plavbu o několik dní zkrátit. Když je pěkně, užijí si to, i když sem tam něco musí přetáhnout,“ vysvětlil Tomáš Vincenc z vodácké půjčovny Samba.

Řeka Ohře je podle něj v období sucha jedna z nejlepších řek v republice. Lepší sjízdnost mívá pouze Vltava, jenže tam se na rozdíl od Ohře vydávají obrovské skupiny lidí.

„Já jsem za tři roky, co tu pracuji, nezažil, že by se Ohře nedala jet. A navzdory tomu, že zažíváme docela nárůst počtu vodáků, frontu na jezu tady určitě nepotkáte,“ dodal Vincenc.

Vodáci milují Ohři a Vltavu

To, že je v sušších obdobích Ohře pro vodáky dobrou volbou, potvrzuje i další z půjčoven, která má své pobočky na všech větších českých řekách.

„Když shrnu šest nejoblíbenějších českých řek, je na tom Ohře velmi dobře. Berounka vodu má, ale je to olej, Vltava je dobrá, ale tam je moc vodáků. Sázava se teď jet téměř nedá, z Lužnice jen malý kousek. Dobře je na tom ještě Otava, ale ta není tak krásná. Ohře si drží dobrý stálý průtok. Takže se lidé reálně rozhodují mezi Vltavou a Ohří. Běžní konzumní turisté zvolí Vltavu, protože to znají z médií. A ti znalí, ti jedou Ohři,“ uvedl Míla Pražák z vodácké půjčovny Dronte.

Tuhle zkušenost potvrzují i samotní vodáci. Ačkoli různé online servery monitorující sjízdnost řek označují Ohři za momentálně téměř nesjízdnou, situace zdaleka není tak tragická.

„Teklo to téměř celou dobu. Málo vody bylo v úseku z Lokte do Varů, ale nic hrozného. Byť je samozřejmě poznat, že vody je méně. Jeli jsme na klasických lodích - vydrách. A ani žádné hrozné davy nebyly,“ popsala Martina Holčáková, která Ohři sjížděla o uplynulém víkendu.

Nejlépe splavný je horní úsek Ohře

„Pádlem o dno se rozhodně nedře. Přirovnávám to k výletu na běžkách – když na ně vyrazíte, i když sněhu není nejvíce, stopa nemusí být všude celistvá a některá místa nemůžete projet v plném tempu, ale jen opatrně přejít. A stejně to stojí za to. Na řece je to podobné. Když vodák umí číst vodu, odhadne, kudy mělčinu může přejet. Když vodu číst neumí, tak si sem tam někde musí vystoupit z lodi a kousek překoníčkovat. Není tu moc pasáží, kde by se loď opravdu musela zvednout a nést,“ upřesnil Míla Pražák z vodácké půjčovny Dronte.

Ohře je podle něj za současné situace nejlépe splavná v horním úseku – tedy od Tršnice u Chebu až po Karlovy Vary. Pod Karlovými Vary již začíná úsek s většími peřejemi, jako je Hubertus, Vojkovice či Velichov, kde je tok na stav vody přece jen trochu náročnější.

Zkušenější vodáci však prý v řece stále ještě cestu najdou. Trasu doporučuje ukončit nejdále v Perštejně. Stav vody také není zcela ideální pro rafty. „Pokud byl někdo rozhodnutý ještě před létem pro raft, chce většinou stejně raft, i když není voda. Často jde o partu, která chce mít nějaký pocit sounáležitosti a chce být spolu. Musí ale respektovat, že to bude náročnější. Menší lodě jsou určitě lepší volbou,“ dodal Pražák.

Ohře si zatím drží dobrý průtok

Ohře si dobrý průtok drží i díky dvěma vodním nádržím v horním toku – Jesenici a Skalce. Díky nim se dá množství vody v řece alespoň trochu regulovat.

„Jinak by byla Ohře o dost sušší. Například přítok Jesenice je momentálně o dost slabší než odtok. Za poslední měsíc klesla její hladina o zhruba čtyři centimetry, což vlastně není tolik, ale Ohři to pomůže. Skalka klesla zhruba o 24 centimetrů,“ uvedl Jan Svejkovský z Povodí Ohře.

Při nízkém průtoku je také třeba, aby vodáci sledovali, zda se na Ohři nerozvíjí vodní květ a sinice. Většinou to provází zelené až modré zabarvení vody. V takové vodě pak není dobré se zbytečně koupat.

„V letošním roce to zatím nikdo nehlásil, což ale neznamená, že se to nemůže stát. Je to přece jen řeka,“ dodal Svejkovský.

Alkohol na vodu nepatří

Ze všech oslovených přirovnalo letošní sezonu k těm horším pouze jedno tábořiště. To má ale špatnou zkušenost spíše s rušením rezervací na poslední chvíli.

„Stává se, že si lidé objednají místo pro stan, ale pak se neomluví a vůbec nedorazí. Pozoruji, že je letos vodáků méně. Ale takové je počasí,“ uvedl Jaroslav Barták z tábořiště Loket.

Největší nápor vodáků zatím tradičně panoval první červencový víkend, který byl prodloužen o státní svátky. To bylo nutné rezervovat místa pro postavení stanu v několika tábořištích. Další silné dny provozovatelé půjčoven očekávají již o tomto víkendu. Tam je prý ale nutná rezervace pouze na kempy v oblasti Lokte.

Nejednotnost názorů panuje také v často omílané otázce alkoholu na vodě.

„Lodě si u nás půjčují hlavně rodiny s dětmi a pak třeba studenti, kteří sice asi pijí, ale s mírou, a ne jako na Vltavě, kde je to vyhlášené tím, že se tam mladí lidé jezdí hlavně opít a méně už pádlovat,“ řekl Vincenc z vodácké půjčovny Samba.

„Nulová tolerance je sice nesmysl, ale trápí nás, že se tu někdy lidé umí hrozně zlít. Utopit se můžete i v téměř vyschlé řece. Tvrdý alkohol by měl zkrátka počkat až na večer,“ oponuje Pražák z Dronte (o alkoholu na vodě jsme psali zde: VIDEO: Pivo či dvě k plavbě patří, shodnou se vodáci. Kontrolou prošli).