Majitelé kempů v regionu jsou spokojení. Skvělá sezona, tvrdí

Nezáleží přitom na tom, zda kempy nabízejí ubytování ve stanech, chatách či karavanech, a ani na tom, jestli se nachází u vody, v blízkosti lázeňských měst či zajímavých výletních cílů. Hezké počasí tohoto léta prý láká návštěvníky všech kategorií a zájmů. Stále větší část klientů tvoří zahraniční hosté.

„Letošní sezona je dobrá, máme plno, voda je teplá a u nás stále čistá. Minulý víkend jsme dokonce už ani nemohli přijímat zájemce, protože jsme dosáhli maximální kapacity, což se nestává příliš často. Teď už je ale zase možné přijet,“ uvedla Ema Houšková z Autokempinku Dřenice, který se nachází na Chebsku u vodní nádrže Jesenice a nabízí ubytování v chatách s různou kapacitou, ve stanech i obytných vozech.

Velký zájem je podle provozovatelů o úplně všechny z uvedených variant. „Jezdí k nám hodně stálé klientely. Jedná se o cizince, zejména Němce a Holanďany, a samozřejmě o Čechy,“ dodala Houšková.

Letošní léto si chválí také další areály umístěné přímo u vody, které ale na rozdíl od Autokempinku Dřenice nabízí ubytování pouze ve stanech - například Kemp Na Tajchu v obci Šindelová.

„Každý víkend je plno, je tu o hodně více lidí než loni. Stane se, že někdo přijede třeba na čtyři dny, ale pak si pobyt ještě prodlouží na celý týden, protože je krásně. Počasí je pro nás každý rok naprosto rozhodující,“ vysvětlila Věra Drozdíková, správkyně kempu.

Areálu zajisté pomáhá také fakt, že podle krajské hygienické stanice je v rybníku Tajch stále velmi dobrá voda ke koupání. Přesto tato přírodní vodní plocha není jediným důvodem, proč se lidé do těchto končin vydávají.

„Jezdí sem i za okolní přírodou a památkami. Hodně lidí přijede s koly, jsou tu nově označené cyklostezky. Kousek je to na Klínovec nebo do Německa, spoustu zajímavých míst je dostupných v okruhu 15 kilometrů, což je pro cyklisty ideální. No a večer si zaplavou v rybníku,“ dodala Drozdíková.

Spokojení jsou i provozovatelé, jejichž areály se sice nenacházejí u vody, ale zase v blízkosti velkých měst. „U nás je to s chatkami dost podobné jako loni, ale pozorujeme větší nárůst kempařů ve stanech a karavanech. Hodně z řad cizinců,“ uvedl Richard Dufek z Campu Varry, který se nachází na Vítkově hoře u Karlových Varů.

Část jeho zákazníků prý tvoří lidé, kteří při cestách a při průjezdech využívají noclehu i na jednu noc, část poté klasičtí kempaři. „Rodiny s dětmi, cyklisté, mladí lidé v páru. Jde jim o poznávání i relax. Někdo chce třeba navštívit Karlovy Vary, ale zrovna se mu nechce spát v Puppu, tak je u nás,“ řekl Dufek.

V kraji se najde také několik kempů, které teprve v nedávné době změnili majitele a letos zažívají jedny z prvních letních sezon. Jedním z nich je například Kemp La Provence, který se nachází kousek od Mariánských Lázní. Dříve byl areál provozován jako Autokemping Luxor.

„Převzali jsem starý areál poměrně v dezolátním stavu a hodně jsme jej zrekonstruovali. Teď už vypadá opravdu krásně, tak doufáme, že to lidé ocení. Je vhodný hlavně pro turisty. Je to naše první léto, tak se zatím spíše rozkoukáváme a hledáme klientelu,“ uvedla provozovatelka Lesia Chadim. Hodnotit, jak si areál vlastně vede, si tedy dovolí spíše až další sezonu.

Další z nověji provozovaných areálů je například také BeachCamp v Nové Roli, který na rozdíl od Kempu La Provence právě zažívá již své druhé léto, a tak již má nějaké srovnání.

„Loni jsme se pomalu zajížděli, protože první rok vůbec nevíte, co máte čekat. Přes rok jsme se pak snažili areál co nejvíce zrenovovat po předchozích provozovatelích, a letošní sezona je opravdu skvělá. Jsme přímo u vody, takže k nám jezdí rodiny s dětmi na letní dovolenou, zároveň jsme ale blízko Karlovým Varům, takže jezdí i lidé, co chtějí více výletovat. Velkou část návštěvníků tvoří i cizinci, například s obytnými vozy. Často se jedná o Němce či Holanďany, ale už jsme tu měli i Litevce, Francouze, Italy a dokonce i Američany. To nás příjemně překvapuje,“ uvedl za areál BeachCamp Nová Role Roman Pištěk.