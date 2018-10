Karlovarská krajská nemocnice dluží stále víc, ve hře je její pronájem

Karlovarská krajská nemocnice (KKN), pod kterou patří špitály v Karlových Varech a v Chebu, padá do dluhové pasti. Pomoct by mohl partner, který by si ji pronajal a kraj by dál investoval do její modernizace. O prodeji se jednat nebude.