VIDEO: Žlutice si pořídily listovací kopii slavného rukopisného zpěvníku

Představení kopie i originálu Žlutického kancionálu veřejnosti se uskuteční v sobotu v tamním muzeu.

„Lidé budou moci porovnat kancionál s kopií i s faksimile, které patří karlovarskému muzeu. Vyrobil ho loketský knihař pan Sobota a vytvořil jen vazbu a dva listy knihy, která je stále otevřená,“ uvedl starosta Žlutic Václav Slavík.

Město zaplatilo za kopii stejně jako před staletími za originál, který teď patří státu, peníze ze svého. Tehdy to stálo 283 kop grošů míšeňských, k nimž vrchnost přispěla 23 kopami pro literátské bratrstvo. Nyní to je celkem 300 tisíc korun.

„Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví jsme si nechali udělat kopii skenů všech stránek a ty jsme nechali vytisknout v Brně, kde s tím již mají zkušenost. Není to na pergamen, je to speciální papír, který se netrhá,“ popsal starosta.

Kopii kancionálu svázal Žluticím knihař Jiří Fogl ze Žamberka a použil na to stejný materiál, jako má i originál. Zpěvník je tedy potažen vepřovicovou kůží, kterou objednal v Německu. Knihařův kamarád zase vyrobil kovové prvky, které jsou jeho ozdobou a také ochranou.

Kancionálu se nikdo nesmí dotýkat

Originál kancionálu se do Žlutic podívá po deseti letech a bude uložený ve speciální vitríně. Hlídat ji bude ostraha.

„Lidé se skutečného kancionálu samozřejmě nebudou smět dotknout, ale na druhou stranu tam budou mít listovací kopii, na kterou je naopak záhodno sahat,“ nadhodil Václav Slavík.

Zmínil přitom, že žádný žlutický starosta nemůže říct, že už ho návrat originálního kancionálu do města nezajímá. Společně s kolegy ale nemá v úmyslu nyní toto téma otevírat.

Originál se každý rok na jeden den vrátí

„Máme nastavenou spolupráci s Památníkem národního písemnictví a pan ředitel nám vychází maximálně vstříc. Nemá problém s tím, aby za námi památka občas přijela,“ vysvětlil Slavík.

Žluticím podle něj chybějí pro vystavení staletého zpěvníku prostory. Jestliže se ale opraví muzeum, listovací kopie bude prvním artefaktem do jeho expozice. Původní kancionál by pak mohl do Žlutic přijet na jeden den třeba každý rok.

Město kromě listovací kopie koupilo také ochrannou schránku a film o tom, jak novinka vznikala. Kdo si bude chtít kancionály prohlédnout, má možnost v sobotu od 11 do 16 hodin.