Dohoda: Císařské lázně opraví kraj, město v nich zřídí koncertní sál

Kraj tak začne s plánovanou opravou první části lázeňského domu, kde se nachází Zanderův sál. Mezitím se město pokusí vyjednat s památkáři souhlas k vybudování koncertního sálu.

„Text memoranda je nastavený tak, že souhlasíme s tím, aby město Karlovy Vary začalo činit kroky z hlediska vybudování koncertního sálu. O všech krocích ale musíme vědět. Karlovy Vary si zároveň budou platit projektovou dokumentaci a také případnou realizaci, pokud docílí souhlasného závazného stanoviska od památkářů,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Podle primátora Petra Kulhánka podpisu memoranda nic nebrání. Po něm bude totiž následovat vypsání výběrového řízení na zpracovatele studie a projektové dokumentace koncertního sálu k projednání s památkáři. „Můj odhad je, že vše bude do konce roku připravené,“ řekl Kulhánek.

Pokud tedy dojde k souhlasu ze strany památkářů, vyjde koncertní sál město na 150 milionů korun.

Kraj mezitím přepracoval projektovou dokumentaci, ta ho vyšla na dva miliony korun. Poté pro ministerstvo kultury zhotovil za další dva miliony stavebně technický průzkum.

„Náklady na stavebně technické povolení se mohou hradit z 250 milionové dotace, kterou jsme od ministerstva získali,“ řekla hejtmanka. Na ministerstvo kultury byl tak odeslán koncept bez koncertního sálu. Karlovy Vary si ho do plánu zapracují samy.

„Projektová dokumentace včetně stavebního povolení má být odevzdaná na začátku prosince. Včetně pravomocného stavebního povolení,“ sdělila hejtmanka.

Projekt, který se zpracovává, zachovává původní dispoziční uspořádání budovy lázní. „Nebude se zasahovat do žádných příček a bude daleko více restaurátorských prací,“ vysvětlila Vildumetzová.

Podle krajského radního Josefa Janů se už teď vybírají opravy všeho, co je v havarijním stavu. Na tom se totiž začne pracovat hned po odsouhlasení památkářů.

Karlovy Vary tak mají volnou cestu k vybudování vysněného sálu pro Karlovarský symfonický orchestr. Zázemí pro samotné symfoniky je zatím nejisté. Je možné ho mít přímo v lázních, kde budou univerzální prostory, které se k tomuto účelu mohou využít. Už teď je ale jasné, že se kvůli tomu nebudou bourat žádné cenné koupelny.

I kraj má jasno, jak naloží s národní kulturní památkou. „Chtěli bychom tu část, kde je Zanderův sál využívat k reprezentativním účelům a tu druhou nechat pro případného zájemce, který by si prostor pronajal a přišel by s tím, co by v nich bylo z hlediska léčby a lázeňství, a co by přilákalo daleko více turistů,“ popsala Vildumetzová. Kromě toho v budově vznikne také krajské infocentrum.

Budova Císařských lázní je majetkem kraje, ale na obnově se bude finančně podílet také ministerstvo kultury a Karlovy Vary. Rekonstrukce vyjde na více jak 600 milionů korun, a to bez koncertního sálu. Město přispěje částkou 100 milionů korun.