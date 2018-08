VIDEO: Vary se zlobí na ŘSD, zbourání doubského mostu město nečekalo

Dlouho připravovaná rekonstrukce jednoho z nejdůležitějších karlovarských mostů začala po několika odkladech letos v dubnu a skončit měla v listopadu.

Začátkem léta si ale Karlovaráci stěžovali, že se na mostě nic neděje. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které rekonstrukci zajišťuje, ale všechny uklidňovalo, že se jedná o technologickou přestávku a opravu mostu stačí dokončit v termínu.

Na dnešní tiskové konferenci ministra dopravy Dana Ťoka ale přišlo překvapení.

„Doubský most v Karlových Varech je v horším stavu, než se čekalo. Problém byl odhalen při rekonstrukci mostu. Místo opravy tak musí být zbourán a postaven zcela nový. V tomto případě zafungoval kontrolní mechanismus ŘSD. Podobné mosty z šedesátých až osmdesátých let nechá ŘSD a Správa železniční dopravní cesty v následujících měsících mimořádně zkontrolovat,“ oznámil ministr.

Vzhledem k tomu, že se po odkrytí povrchu zjistilo, že most je v havarijním stavu, ŘSD rozhodlo o tom, že bude snesen a nahrazen novou konstrukcí. To znamená, že komplikovaná objížďka se nejméně o jeden rok prodlouží.

Šok pro Karlovy Vary

Velké komplikace to znamená pro město Karlovy Vary. Ty původně počítaly s tím, že v příštím roce opraví Dvorský most, přes který v současné době vede objízdná trasa. Primátor Karlových Varů neskrývá své rozhořčení.

„Nyní se dozvídám, že uzavírka mostu neskončí v listopadu 2018, ale bude uzavřen ještě další rok. A to je situace pro mě nevysvětlitelná a neobhajitelná. Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice ve 21. století tak, že po čtyřech měsících uzavírky přijdu na to, že je most třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné a někdo, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo dopravy či projektant, v celém procesu zcela zásadně pochybil,“ napsal primátor Petr Kulhánek ministrovi dopravy.

Navíc bude město muset odložit opravu Dvorského mostu, který není podle Kulhánka v dobrém stavu. „Stav jeho konstrukce potřebuje urgentní rekonstrukci,“ poznamenal primátor.

Ten dokonce vyzval ŘSD, aby ho informovalo, jak k takovému pochybení došlo, kdo je za něj odpovědný a kdo ponese důsledky.

Požadavky města

Pro život v Karlových Varech je ovšem roční prodloužení termínu oprav Doubského mostu zatěžující. „Nemůžeme nechat rok oddělené Doubí a Tašovice. S ministrem Ťokem jsem se proto domluvil na prověření možnosti otevřít most alespoň pro pěší. Zároveň ministr přislíbil, že mě bude informovat o všech požadavcích města, které jsem v dopise nastínil,“ řekl primátor Kulhánek.

Město kvůli tomu muselo totiž zřídit náhradní autobusovou dopravu mezi oběma břehy s dlouhou objízdnou trasou.

Most byl projektován v roce 1964 a dokončen o pět let později. Je dlouhý 76,5 metru a široký 11 metrů, zajímavým detailem konstrukce je pilíř ve tvaru V.