Vary ovládly první ligu, teď je čeká play-off se Vsetínem

Na tříbodovém vítězství nad Kadaní se třemi body podílel finský útočník Henri Tuominen, který zaznamenal branku a dvě nahrávky. Vary momentálně zdobí velká forma, v osmi posledních zápasech našly pouze jediného přemožitele (2:3 v prodloužení v Havířově). Proti Kadani značně obměnily sestavu.

„V duelu byla ideální možnost dát prostor a příležitost mladým hráčům a hráčům ze širšího kádru,“ potvrdil asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Na ledě to nebylo moc poznat. Zápas začal zostra, v první třetině padly hned tři branky a Karlovarští se dostali do vedení. To se jim podařilo ještě navýšit a na vývoji utkání nic nezměnila ani na góly bohatá třetí třetina. Kromě Tuominena se za záda kadaňského brankáře trefili Gorčík, Šenkeřík, Osmík a Zadražil.

„Jsem velice rád, jak k tomu kluci přistoupili. Myslím si, že všichni ukázali, že mají svoji kvalitu a potenciál. Můžeme s nimi počítat do konce této sezony, tedy do utkání play-off. Všichni jsou také příslibem do nadcházejících sezon,“ pochvaluje si Mariška.

Teď přichází nejdůležitější část sezony. Přejít dvě série play-off a potom, jak všichni doufají, baráž o účast v extralize. První překážkou je Vsetín, který ač nováčkem soutěže dokázal Energii v základní části třikrát porazit, dvakrát doma 3:2, poprvé v prodloužení a jednou i v KV Areně 1:2. Pouze jednou vyhrály Vary doma 3:0.

„Jsem velice rád, že jsme základní část zakončili vítězstvím před play-off, a doufám, že si tuto vítěznou šňůru přeneseme i do vyřazovacích bojů,“ věří karlovarský asistent Tomáš Mariška.

„Teď nás čekají Karlovy Vary. Myslím si, že jsme je letos třikrát porazili, ale v play-off je to vždy jiné. Budeme dělat vše proto, abychom dokázali postoupit,“ vzkazuje do Varů vsetínský trenér Jiří Dopita.

Poslední zápasy základní části určily soupeře pro play-off. Druhý Motor České Budějovice si z Přerova odvezl prohru 3:5 a neuspěl ve třetím duelu po sobě.

Nicméně čtvrtfinále play-off s Havířovem zahajuje doma. Kladno porazilo v závěru základní části Prostějov vysoko 7:2 a utká se s ním i ve čtvrtfinále.

Vyprodaný stadion (5 200 diváků) se druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL Jaromíra Jágra nedočkal. Šestačtyřicetiletý majitel kladenského klubu se zranil před týdnem po nárazu na mantinel v duelu s Havířovem a vynechal druhý zápas za sebou. Souboj proti Jestřábům sledovali i tři z party dvanácti Jágrových zámořských fanoušků, kteří si říkají Travelling Jagrs. Čtvrtá Slavia Praha v Benátkách nad Jizerou uspěla 5:2 a radovala se z třetí výhry za sebou, ve čtvrtfinále nastoupí proti Přerovu.

Duel mezi Třebíčí a Vsetínem o poslední vstupenku do play-off se rozhodl ve druhé třetině, v níž tým pod vedením olympijského vítěze z Nagana Jiřího Dopity třikrát skóroval. Horácká Slavia na počátku třetí části snížila, ale Valaši v závěru přidali další dvě branky.

Šestinásobní extraligoví mistři postoupili do vyřazovacích bojů hned v první sezoně po návratu z druhé ligy. Kromě pěti výher v závěrečných pěti utkáních jim k tomu pomohlo i zaváhání Třebíče, která dvě kola před koncem měla náskok čtyř bodů, ale oba zápasy prohrála.

Pro celky na devátém až čtrnáctém místě tabulky, Třebíč, Frýdek-Místek, Litoměřice, Benátky nad Jizerou a Kadaň, sezona skončila.