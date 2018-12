První atak ze dna karlovarští hokejisté odrazili

„Pomohlo nám, že je to takhle blízko, protože jsme byli vlastně doma. Přišlo nás navíc podpořit hodně fanoušků,“ říká Tomáš Mikúš, útočník vítězného celku.

Hokejisté Chomutova prohráli potřetí za sebou a při prohře Pardubic s Olomoucí (1:4) nevyužili další možnost odlepit se ode dna tabulky. „Věděli jsme, o co hrajeme. Chtěli jsme se přiblížit soupeřům, kteří jsou nad námi. Bohužel se nám nepovedl začátek,“ posteskl si po utkání kouč domácích Jan Šťastný.

Podle jeho protějšku na lavičce hostí Tomáše Marišky se v Chomutově nehrál ten úplně nejhezčí hokej. Oba týmy už před zápasem věděly, jak důležité utkání vzhledem k postavení v tabulce se hraje, a podle toho také začátek zápasu vypadal. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu.

„Nám se podařilo využít první přesilovou hru, což nám velmi pomohlo zvládnout začátek utkání. Jelikož jsme den předtím odehráli těžký duel se Spartou, chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a využít rychlé protiútoky. To se nám dařilo až do vyrovnávacího gólu domácích, kdy jsme zbytečně propadli v našem oslabení a dostali jsme hloupý gól. Musím smeknout před naším týmem, který se druhý víkend za sebou dokázal takhle vydat. Jsem hrozně rád, že jsme tak těžké utkání proti velmi kvalitnímu soupeři zvládli,“ pochvaloval si po utkání Tomáš Mariška, asistent trenéra hostujícího týmu.

Do utkání vstoupili aktivněji karlovarští hokejisté, kterým se však z rychlých protiútoků dlouho nedařilo skórovat. Nejprve Balán v situaci dva na jednoho selhal, krátce poté netrefil odkrytou část branky Flek, takže mohli zahrozit domácí. Tomica ani Růžička ale sami před bránou neuspěli.

Piráti se navíc museli sami brzy bránit: Karlovarští využili první nabídnutou přesilovku zásluhou Sičáka a šli v 15. minutě do vedení. „Apelovali jsme na hráče, že hosté hodně hrozí z brejků. V první třetině měli tři čtyři tutové šance, které chytil Justin Peters. I přesto jsme inkasovali,“ zlobil se trenér Chomutova.

Do druhého dějství se přenesla ještě část přesilovky, kterou využil individuální akcí jen pár vteřin před jejím vypršením Růžička a vyrovnal. „Kuba (Sklenář) mi přistrčil puk mezi beky, kteří byli dost roztažení, takže jsem jel mezi ně. Chtěl jsem vystřelit na lapačku, jenomže mě v tom ještě podrazili, takže už jsem do puku jen intuitivně plácl. Sice jsem vjel do gólmana, ale bylo to po faulu, takže jsem věděl, že gól musí rozhodčí uznat,“ prohlásil domácí útočník Vladimír Růžička.

Jelikož byl chomutovský střelec faulován, začala další výhoda pro domácí, které ale držel nad vodou dobrými zákroky Peters. Další průběh byl protkán vyloučeními, což další gól nepřineslo. Až 100 vteřin před druhou přestávkou si Mikúšovu ránu srazila do sítě brankářská jednička Pirátů - 1:2. „Nadechli jsme se a odehráli nejlepší pasáž v utkání, jenomže jsme vyrovnali jen na 1:1 a pak přišel nešťastný okamžik, když jsme si dali polovlastní branku,“ shrnul druhou třetinu chomutovský kouč Šťastný.

V úvodu závěrečné třetiny měl Gríger před sebou úplně prázdnou bránu, ale trefil jen tyč. Srovnat mohli poté i Knot a v rychlém úniku Havel, ani jeden ale Novotného v brance hostů nedokázal propálit. Šest minut před koncem základní hrací doby přišlo vyloučení, které Energie nevyužila. V závěru tak musela dál bránit těsné vedení. Tříbodový zisk potvrdil při power play v podání Pirátů Flek.

„Chtěli jsme se dostat zpět do zápasu ve třetí třetině, bohužel jsme si vytvořili jen jednu šanci v power play, kterou soupeř záhy potrestal. Jsme zklamaní, nepředvedli jsme dobrý výkon, hosté jednoznačně potvrdili formu. Věří si ve věcech, které se v momentě, kdy se daří, řeší daleko lépe,“ chválil asistent domácího trenéra Jan Šťastný výkon karlovarských hokejistů.

V pátek narazí Energie na dalšího soupeře ze dna extraligové tabulky, v rámci 25. kola hostí v pátek Pardubice. V Realistic Areně se hraje od 17.30 hodin.