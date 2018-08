Kvůli pletichám kolem zakázek na opravy KV Areny stíhá policie tři muže

Tři obvinění muži si podle policie v souvislosti se zakázkami při opravách městského majetku přišli na více než dva miliony korun.

Muži, z nichž jeden je i členem komise rady města, pletichařili při sjednávání zakázky na opravu sportoviště. Peníze ze zmanipulovaných zakázek si rozdělili.

„Případ se týká sportoviště, které je ve stoprocentním majetku města Karlovy Vary,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Podle informací iDNES se případ týká KV Areny. Trestná činnost se týkala dvou zakázek na opravy v hale.

Zmanipulování zakázek bylo o to jednodušší, že jeden z obviněných figuruje ve vedení společnosti. „Druhý z obviněných se s ním domluvil v úmyslu neoprávněně se obohatit,“ uvedla mluvčí.

Za zakázku firma, v níž je jeden z mužů jednatelem, inkasovala z městské pokladny necelé dva miliony korun.

„Náklady společnosti však měly být necelých 600 tisíc korun a zbytek peněz tvořil zisk, který je ve vztahu k celkové ceně zakázky značně nepřiměřený. Z něj pak muži, který je ve vedení společnosti, putoval úplatek v řádu několika set tisíc korun,“ popsala případ Týřová.

Obdobné to bylo i u druhé zakázky. Tu rovněž obvinění zmanipulovali tak, aby ji vyhrál třetí z nich se svou firmou. Z devíti set tisíc si nechal jen několik desítek tisíc korun, zbytek předal zbylým obviněným.

„Je to obrovský problém pro městskou společnost, které se to týká,“ reagoval primátor Kralových Varů Petr Kulhánek, aniž by naznačil, o kterou z městských firem jde.

„Je to velké selhání jednotlivců. Ale na druhou stranu je to začátek trestního stíhání, takže je určitě nutné brát v potaz presumpci neviny,“ doplnil.

Na otázku, zda se bude presumpce neviny vztahovat i na další působení jednoho z obviněných v komisi rady města, odpověděl: „Můj osobní názor je, že by se na to vztahovat neměla. Riziko poškození dobrého jména města a městských společností není dobré.“

Úplatek kvůli krematoriu

Právě muž, který figuruje ve vnitřní struktuře magistrátu, tedy v komisi města, je navíc obviněný z toho, že si řekl o úplatek v souvislosti s pronájmem karlovarského krematoria.

„Přislíbil prodloužení nájmu stávajícímu nájemci s tím, že využije svého vlivu na osoby rozhodující o pronájmu,“ uvedla Zuzana Týřová. Provozovatel krematoria však tuto nabídku nepřijal.

„Snažit se může, kdo chce, o co chce. Úplatek nedám, nemám k tomu důvod,“ komentovala tuto část obvinění Irena Fořtová, jednatelka společnosti Fořt a synové, která má krematorium v pronájmu.

Dvěma z obviněných ve věku sedmatřicet a čtyřiačtyřicet let hrozí osm, respektive deset let vězení. Nejstaršímu, kterému je dvaašedesát, pak tři roky odnětí svobody.