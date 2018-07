Hvězdy ve Varech vystřídali uklízeči, zdupané trávníky potřebují vodu

Třiapadesátý ročník filmové přehlídky na počátku týdne připomínaly už jen prázdné filmové poutače v Teplé a zbytky dekorací kolem Thermalu.

Od pondělního časného rána kolem pracovaly party řemeslníků. „Dnes jsme začali a dnes to tu také všechno dokončíme,“ hlásila před půl osmou jedna skupina z červeného koberce před hotelem.

Jeho vestibul se během několika hodin proměnil z centra přehlídky ve shromaždiště nábytku z festivalových pokladen a kontejnery kolem se plnily nepotřebným materiálem. Namísto stanů s občerstvením začala auta přivážet tradiční dřevěné stánky místních prodejců a metaři čistili téměř prázdné prostranství kolem hotelu.

Úklidové firmy vyvezly podle údajů magistrátu od začátku do konce přehlídky 4,8 tuny odpadu.

Na pořádek dohlíželi zaměstnanci technického odboru města, Správy lázeňských parků a také firem, které se na úklidu podílely. Oproti loňskému roku změnila radnice harmonogram a systém úklidu.

Například zaměstnanci Správy lázeňských parků a AVE pracovali denně od pěti hodin od rána, aby byly silnice, chodníky a prostranství včas v dobré kondici. „Na úklidu se podílelo denně až pětatřicet pracovníků. Pracovní čety, které běžně úklid centra města obstarávají, posílili v ranních hodinách i ti, kteří jindy uklízejí jednotlivé čtvrti,“ uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá.

Úklid vyjde na statisíce korun

Město posílilo také noční svoz odpadu. Během dne to pak bylo ještě čtyřikrát až pětkrát, i častěji. Na pěší zóně v Zeyerově ulici a třídě T. G. M. musel magistrát odstraňovat mastné skvrny. „Úklid během festivalu vyjde město jako každý rok na zhruba 300 tisíc korun,“ vyčíslila Helena Kyselá.

V relativně dobré kondici přečkala filmovou přehlídku městská zeleň. Podle ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučery největší újmu utrpěly hlavně trávníky.

„Máme jen zdupanou trávu, květiny více méně vydržely a zjistili jsme nějaké malé újmy na závlahách, pár ulámaných větví na palmách, takže stav zeleně je relativně dobrý,“ uvedl Kučera. Zároveň dodal, že za největším problémem s trávníky stojí hlavně sucho. Tím, že po nich lidé chodí, trpí o to více.

„Teď nás čekají závlahy, provzdušňování, nějaké lehké hnojení, ale hlavně by to chtělo vodu. Moc by nám pomohlo, kdyby týden pršelo,“ řekl Miroslav Kučera. Zaměstnanci správy poměrně malé škody na zeleni zaznamenávají už zhruba pět nebo šest let.

Ředitel ale poznamenal, že ještě není vyhráno, neboť květiny mohou utrpět újmu během demontáže budov, které ve městě kvůli festivalu vyrostly. „Škody budeme pořádně sčítat až od středy,“ podotkl.

Zapomenutý stan

Naopak naprosto beze škod zůstalo stanové městečko na Rolavě, které nabídlo během festivalu azyl stovkám lidí. Ti ho naopak obohatili o zapomenuté věci.

„Zůstal nám tu stan, klíče od auta, doklady a asi dvoje klíče od bytu,“ vyjmenoval Lukáš Červený, jednatel městské firmy KV City centrum, která se o areál stará. Doklady předali lidé z KV City Centra magistrátu, ostatní věci schovávají na Rolavě.

V Karlových Varech by měly začít dvě dlouho připravované opravy. První z nich se týká právě státního hotelu Thermal, a to v celkové výši 580 milionů korun.

„Rekonstrukce by měla být zahájena v letošním roce a ukončena v roce 2021,“ uvedla před přehlídkou ředitelka hotelu Klára Dytrychová.

Během července začne také stavebně-technický průzkum Císařských lázní patřících kraji. Poté přijdou na řadu práce, které vyřeší zatékání. „Na ně pak naváže dlouhodobě chystaná v uvozovkách velká obnova této národní kulturní památky,“ přiblížila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Tim Robbins převzal v Karlových Varech Křišťálový globus (29. 6. 2018)

VIDEO: Tim Robbins převzal v Karlových Varech Křišťálový globus Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu