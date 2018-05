Památkovou rezervaci nutnou pro vstup do UNESCO bude střežit plán ochrany

Rezervace se rozkládá na ploše 11,9 km čtverečních a tvoří ji území kolem Čertova ostrova, vilové čtvrti v Drahovicích, Goethovy vyhlídky, Vítkovy hory, Toscany, úpravny vody Březová, Abergu, sv. Linharta a vilové čtvrti v Tuhnicích (podrobněji o památkové rezervaci v článku Vary kývly na vznik památkové rezervace, je nutná pro vstup do UNESCO).

„Obyvatelé a investoři se s plánem ochrany obvykle setkají v okamžiku, kdy požádají o územní či stavební řízení. Je však třeba říci, že plán ochrany pouze upřesňuje detaily v památkové zóně, obecná ochrana památkové zóny už platí a je daná zákonem,“ informoval mluvčí radnice Jan Kopál.

Návrh rozdělil domy do jednotlivých kategorií, přičemž tu nejvyšší tvoří národní kulturní památky. Nejnižší jsou účelové technické budovy. Mezi nimi je několik kategorií staveb památkově chráněných či architektonicky hodnotných, ale také stavby rušivé, obvykle novotvary. Pokud bude chtít investor opravit třeba památkově nehodnotný dům kategorie C, může se bez problémů pustit do prací, kterými nezmění jeho vzhled.

„Bez závazného stanoviska jsou přípustné rovněž udržovací práce na vnějším plášti budov, které spočívají v pouhé obnově stávajícího vzhledu včetně materiálové skladby a barevnosti,“ uvedl Jan Kopál. Dokument podle něj také určuje, jak lze nakládat s nezastavěnými pozemky, zelení a podobně. Město nyní předá návrh krajskému úřadu. Platit začne až poté, co dokument projedná.

O zápis na prestižní seznam usilují kromě Karlových Varů také Mariánské a Františkovy Lázně, belgické Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, německá města Baden Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, rakouský Baden u Vídně a anglický Bath. Všechny tyto lázně příští rok čekají hodnotící mise. Poté už budou čekat na konečný verdikt Výboru pro světové dědictví. Zasedá jednou ročně, a to na jaře. Pokud nenastanou komplikace, k zápisu by mělo dojít v létě 2020.