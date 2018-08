Karlovarští radní stále bojují za otevření lékařské fakulty ve městě

Fakulta měla v krajském městě začít po ročním odkladu od letoška s výukou bakalářského oboru fyzioterapie, jenomže přijímačky zvládli jen dva zájemci. Na to z fakulty v červenci vzkázali, že se její vedení rozhodlo nevypisovat přijímací řízení s preferencí Karlových Varů ani pro akademický rok 2019/20.

„Pan děkan se s námi setkal na přelomu července a srpna. Nepřesvědčovali jsme ho, on sám, ale i pan rektor a paní prorektorka pro studium chtějí, aby v Karlových Varech 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy působila. Vstřícností pana děkana jsme byli mile překvapeni,“ uvedl koordinátor studia a karlovarský radní Jan Klíma.

Děkan fakulty Petr Widimský se přitom po přijímacím řízení vyjádřil poměrně jasně. „Dosavadní přípravy personálního i organizačního (rozvrhového) zajištění byly velmi náročné a nakonec se ukázaly být zbytečnými,“ napsal primátorovi.

Zmínil rovněž, že je fakultě líto investované energie a času mnoha jejích pracovníků, nicméně výsledek přijímacího řízení je třeba respektovat. O tom, jak to bude v příchodem 3. lékařské fakulty do Karlových Varů by se nakonec mělo rozhodnout během října.

„Akademický rok 2018/19 je uzavřený. Další postup bude takový, že naši žádost projedná Kolegium děkana (poradní orgán – pozn. redakce) a dále potom Akademický senát 3. lékařské fakulty. Rádi bychom, aby Akademický senát zvrátil to, co se objevilo v dopise a otevřelo se přijímací řízení pro rok 2019/20,“ uvedl Jan Klíma. Pokud by vše dobře dopadlo, zájemci by podle něj stačili v řádném termínu podat přihlášky do Karlových Varů.

Ačkoli se o příchodu fakulty rozhodne až po komunálních volbách, současné vedení radnice o něj velmi stojí. „Fakultu tady chceme z toho důvodu, abychom sem nalákali mladé lidi, probudili Karlovy Vary,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Vysokou školu by si město zasloužilo i podle náměstka pro kulturu Jiřího Klsáka. „Doufám, že se situace vyjasní a najdou se hlasy pro podporu příchodu 3. lékařské fakulty. Nabízejí se ale i jiné možnosti. Napadá mě například filmová škola související s festivalem a podobně,“ naznačil.