Nový obor na karlovarské keramce otevřou i přes potíže s budovou

Lavice se sice po prázdninové pauze teprve zaplnily studenty, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary ale už chystá talentové zkoušky do uměleckých oborů. A spolu s nimi i do jednoho nového maturitního, zaměřeného na design skla. A to i přes problémy, které provázejí její starou školní budovu.

„Je pravda, že se nás teď rodiče často s obavami ptají, jestli škola v souvislosti s nedávným uzavřením staré budovy, která je v havarijním stavu, bude i nadále pokračovat bez omezení a nabírat žáky do všech oborů. Samozřejmě ano, nic se nemění a vedení školy i všichni pedagogové pokračují ve své práci,“ uvedla ředitelka Markéta Šlechtová.

Zmínila, že se všichni těší jak na den otevřených dveří 25. října, tak na setkání během lednových talentových zkoušek. Uměleckoprůmyslová škola chce kvůli novému oboru spolupracovat se společností Moser, která má s výrobou skla bohaté zkušenosti. Praktická výuka se uskuteční ve studiu firmy.

Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč uvedl, že ho připravované partnerství velice těší. A to i s ohledem na to, v jaké situaci se škola nachází kvůli havarijnímu stavu starého objektu. „Její sklářské pece a další zařízení jsou zrovna v budově, do které je zakázaný vstup, proto je spolupráce se společností Moser skvělou zprávou,“ řekl.

Škola navíc podle něj bojovala s fámou, že zcela skončí, což není pravda. „Naopak je to škola, kterou potřebujeme a potřebovat budeme. Pro náš kraj je velice důležitá,“ vyzdvihl.

Karlovarská uměleckoprůmyslová škola je jednou z nejstarších výtvarných škol v České republice a jde o jediné zařízení, které se zabývá v oblasti vzdělávání tvarování porcelánu včetně jeho zdobení a ruční malby. Škola se může také pochlubit velkou úspěšností žáků u závěrečných maturitních zkoušek.

Posilovat spolupráci škol a firem se dlouhodobě snaží krajská hospodářská komora. Aktuálně chystá konferenci zaměřenou na takzvané duální vzdělávání, která má odpovědět na otázku, jestli je cestou i pro Karlovarský kraj.

„Snažíme se, aby si firmy ve spolupráci se školami v budoucnu více vychovávaly své zaměstnance. Nikoli dělnické profese, ale odborníky,“ řekl ředitel komory Stanislav Kříž, který dohodu mezi uměleckoprůmyslovou školou a Moserem velmi vítá.

Firem, které volí podobný přístup, ale zatím v regionu příliš mnoho není. Podobný model však funguje například ve společnosti EPT, která v současnosti patří mezi nejvýznamnější strojírenské podniky v sokolovském regionu. „Společnost má přímo juniorský program, kam mohou zájemci chodit už během školy na praxi nebo se mohou po škole ještě rok zaučovat v oboru, aby se stali ještě většími odborníky,“ přiblížil Stanislav Kříž.

Řada firem v kraji se podle něj snaží přijímat jen jednotlivce, než aby nabízela přímo školicí střediska. Zástupci hospodářské komory se ale snaží, aby je otevíraly zvláště zdejší velké společnosti.

„Myslím, že cesta do budoucna je vrátit se k tomu, co tu fungovalo kdysi,“ naznačil Stanislav Kříž. Myslel tím doby, kdy školství s ohledem na trh práce fungovalo perfektně. Firmy podporovaly školy a poté si od nich braly studenty.

„Myslím, že přesně takto by to mělo být. Samozřejmě vím, že v tržním hospodářství a liberální ekonomice je trošku těžší zaujmout žáky, dostat je do oborů a ve firmě je udržet,“ dodal. Zmínil, že v současné době je cestou ukázat žákům, že firmy fungují a mají co nabídnout.

Některé příklady spolupráce se školami uvedl i Jaroslav Bradáč. Kromě EPT jde podle něj třeba také o společnost Witte a některé firmy na Chebsku. „Příklady jsou, ale byl bych rád, pokud by jich bylo ještě více,“ podotkl.

Trendem posledních let jsou přitom v celé České republice chybějící odborníci. Podle Stanislava Kříže je to v Karlovarském kraji vidět o to víc, že kvalifikované síly odcházejí za prací do sousedního Německa. „Spousty odborníků jsou už v důchodovém věku a buďto končí, nebo přesluhují. Musím říct, že za pár let to bude hodně velký a palčivý problém,“ uvedl Stanislav Kříž.