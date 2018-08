Vary uvažují o vlastních technických službách. Věří, že ušetří miliony

Od tohoto návrhu si karlovarští radní slibují větší úspory i lepší kontrolu nad prováděnou prací. Rozhodovat se ale bude patrně až po podzimních volbách.

„Za letní a zimní údržbu platíme společnosti AVE přibližně 30 milionů korun. Nechali jsme si tedy zpracovat analýzu a ukázalo se, že kdyby si město zřídilo vlastní technické služby, mohlo by ušetřit zhruba pět milionů korun ročně,“ uvedl karlovarský náměstek Čestmír Bruštík.

Navíc by podle něj mělo město také lepší přehled o tom, kde všude se auta technických služeb pohybují a zdali je všude skutečně uklizeno.

„Vozy AVE jsou sice na GPS, ale přesto je nejsme schopni zkontrolovat tak, jako kdyby práci prováděla naše vlastní organizace. Navíc například v zimě platíme dva miliony korun měsíční paušál, ať auto na sníh vyjede či nevyjede,“ dodal náměstek.

Pokud by se město pro vlastní služby rozhodlo, vstupní náklady na techniku jsou odhadovány na částku 30 až 50 milionů korun.

„S tím, že to je odhad ještě před veřejnou soutěží a tuto částku jsme následně rozpočítali do pěti let provozu. Vlastní techniku ale můžeme použít i na cokoli dalšího, společnost může dále tvořit zisk, protože služby můžeme nabízet dál. Zapojit do toho můžeme celý systém úklidu města,“ dodal Bruštík.

Na rozdíl od jiných měst jsou různé technické služby rozděleny v Karlových Varech hned mezi několik subjektů - AVE zajišťuje letní a zimní údržbu, službu ale částečně supluje také Správa lázeňských parků a například veřejné osvětlení je zase pod Dopravním podnikem Karlovy Vary.

Inspirace z regionu

Zvlášť jsou řešeny také odpady, které v budoucnu patrně čeká nová soutěž. V dalších velkých městech Karlovarského kraje jsou většinou všechny tyto činnosti, a mnoho dalších, zaštítěny jednou vlastní městskou společností.

„Město Sokolov má uzavřenou smlouvu o zabezpečení veřejně prospěšných služeb se společností Sotes Sokolov, která je stoprocentně vlastněná městem Sokolov a vznikla za účelem zajišťování služeb pro město,“ uvedla Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka města Sokolov.

Město hradí na provoz ročně zhruba 93 milionů korun. Sotes však zajišťuje městu veškerou letní i zimní údržbu, spravuje veřejné osvětlení, světelné křižovatky, výzdobu města, udržuje komunikace včetně chodníků či cyklostezek, sváží a odstraňuje odpad, provozuje sběrný dvůr, udržuje městský mobiliář, hřbitov či veřejnou zeleň.

Stejně tak má svou vlastní společnost také město Cheb. Městská organizace Chetes spravuje kromě výše zmíněného také například údržbu městských sportovišť či údržbu plaveckého bazénu. Tato firma zaměstnává kolem 185 zaměstnanců a její rozpočet se v roce 2017 pohyboval kolem 150 milionů korun.

„Město je s firmou spokojeno velmi, neboť napřímo zadává úkoly a ty jsou promptně řešeny. V loňském roce firma vykázala zisk 2,088 milionu korun. Rok si zajišťujeme prostřednictvím této firmy i svoz odpadu, který se dle ročního vyhodnocení jeví jako služba městu velmi prospěšná a zisková. Pro letošní rok 2018 je počítáno se ziskem zhruba čtyři miliony korun,“ vysvětlila Simona Liptáková, mluvčí z odboru kanceláře starosty města Cheb.

Právě v těchto městech se Karlovy Vary s nápadem vlastních technických služeb inspirovaly.

„Porovnávali jsme naší situaci s ostatními velkými městy v kraji. Karlovy Vary jsou jediné z velkých měst, které si tyto služby soutěží. Přitom úspora kolem 15 až 20procent je podle dat od starostů reálná,“ dodal k situaci další z karlovarských náměstků Michal Riško.

Firmě AVE však smlouva vyprší až příští rok, nyní před podzimními volbami je tedy těžké zhodnotit, jak se nové vedení města v této otázce rozhodne. Analýza může být také podkladem k vypsání nového výběrového řízení na technické služby s nižší stropní cenou.