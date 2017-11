Průzkum u Kraslic může otevřít cestu k těžbě kobaltu

Golden Pet má v Tisové u Kraslic povolení na 12 průzkumných vrtů. Průzkumu zajišťuje financování australská společnost Auroch Minerals.

Kdo a kolik potřebuje kobaltu Celková globální poptávka po kobaltu v roce 2016 činila zhruba 100 tisíc tun . Z toho zhruba polovina byla použita v bateriích pro elektrická auta, mobilní telefony a nářadí a spotřební elektroniku.

. Z toho zhruba polovina byla použita v bateriích pro elektrická auta, mobilní telefony a nářadí a spotřební elektroniku. Podle odhadů ho v roce 2025 jen výrobci baterií spotřebují 75 tisíc tun ; dnes je to 41 tisíc tun.

; dnes je to 41 tisíc tun. Od začátku letošního roku vzrostly ceny kobaltu asi o 80 procent, dnes stojí kilo přes šedesát dolarů (asi 1400 korun). Jen pro srovnání: v prosinci 2015 to byla třetina.

„Letos máme peníze na čtyři vrty,“ uvedl Otto Janout, který vedle Kraslic stojí i za nálezem lithia na Cínovci.

První vrt byl sice v žargonu prospektorů nulový, druhý ale naznačil, že by v lokalitě mohlo být i něco víc než jen zbytky mědi. Výsledky expertiz čekají průzkumníci kolem Vánoc.

„Jeden kov případný důl neutáhne. Vzhledem k tomu, že se v Tisové těžila měď, předpokládáme, že by se zde mohl vyskytovat i kobalt, případně i další kovy. Můžeme být jen překvapení,“ naznačila Olga Bubníková, jednatelka společnosti Golden Pet. Průzkum je ale podle jejích slov na samém počátku.

„Ještě se může stát, že celkový výsledek bude roven nule,“ podotkla.

Druhý vrt ovšem dává naději, že by nula hrozit nemusela. „Vizuálně vypadá líp než první. Kobalt sice není vidět, co ale vidět je, jsou sulfidy. To, jestli v nich něco je, ukáže laboratoř,“ konstatoval Otto Janout.

„Pro analýzu vzorků musíme využívat akreditované laboratoře. A nejbližší je v Rumunsku,“ naznačila Olga Bubníková, že ani samotná analýza nebude snadnou záležitostí.

Společnost Golden Pet má podle ministerstva životního prostředí povolení provádět průzkumné vrty od roku 2015.

„Průzkumné území bylo stanoveno pro vyhledávání vyhrazených nerostů, z nichž je možné vyrábět kovy. V tomto území v současné době neexistuje žádné výhradní ložisko. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území má platnost do 30. června roku 2020. Průzkumné území má rozlohu 2,99 kilometrů čtverečních,“ potvrdil Marek Čihák, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Rozhodne průzkum

I když je případná těžba na hony a miliardy korun daleko, postup v případě, že by se ložisko potvrdilo, je daný zákonem.

„Pokud bude geologický průzkum úspěšný a bude předložen výpočet zásob nového výhradního ložiska, je povinností příslušných orgánů státu vydat na toto ložisko osvědčení a zajistit jeho územní ochranu formou stanovení chráněného ložiskového území,“ popsal proceduru Čihák. Další kroky v případě ložiska v Tisové však předjímat nemůže.

„Záleží na výsledcích průzkumu a například také na konkrétních zájmech státu,“ dodal mluvčí ministerstva.

Rezort životního prostředí už letos posvětil vydáním posudku o vlivu na životní prostředí těžbu lithia v lokalitě odkališť někdejších dolů u Horního Slavkova.

Hlavní třecí plochou mezi potenciálními těžaři a místními byl způsob dopravy vytěženého materiálu. Těžařská firma totiž počítala s kamiony, zástupci měst a obcí v okolí trvali na železniční vlečce.

„Je to jediný způsob dopravy, který by pro nás byl snesitelný,“ konstatoval starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Ministerské záruky, že se k myšlence dopravy po silnici nikdy těžaři nevrátí, požaduje i Loket. Vlečka je jedinou alternativou i pro nejvyšší představitele kraje.

Kobalt, jehož možné naleziště nyní prověřují prospektoři u Tisové, pevností předčí ocel. Jeho použití je poměrně široké. Vedle metalurgie, kde ovšem při legování ocele častěji kvůli jeho vysoké ceně využívají levnější kovy, je to například při galvanickém pokovování či barvení skla a keramiky.