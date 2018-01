Zájemce o těžbu kobaltu u Kraslic odrazují rizika, možná zamíří do Německa

Jeden vrt se kvůli nečekané stařině, tedy staré štole, nepodařilo zavést do požadované hloubky. Další kvůli nepřesným podkladům „netrefil“ požadované místo. Výsledky ze třetího nejsou slibné. Jen jeden vrt, který vloni v lokalitě Tisová u Kraslic provedla česká společnost Golden Pet napovídá, že by ložisko kobaltu v této části regionu mohlo mít potenciál.

Společnost Golden Pet, respektive australský investor Auroch minerals má povolení ještě na osm vrtů. To, jestli se letos do Kraslic vrtaři vrátí, však podle Olgy Bubníkové, jednatelky Golden Pet, není jisté. „Záleží na odvaze investora,“ naznačila.

„Za normálních okolností a v normálním státě by určitě stálo za to pokračovat v průzkumu. Ale vzhledem k programovému prohlášení vlády není pokračování jisté,“ vysvětlila Bubníková.

Vláda totiž dala jasně najevo, že v otázce průzkumu i případné těžby bude upřednostňovat státní firmu Diamo. Jak Bubníková zdůraznila, záleží pouze na rozhodnutí investora. „Já bych do toho ale za stávajícího stavu věci asi nešla,“ konstatovala Olga Bubníková.

Krušnohorské naleziště kobaltu však do budoucna šanci má. Ovšem z německé strany. „Naštěstí nám bylo bez problémů vydáno povolení k průzkumu území na německé straně hranice,“ potvrdil tuto spekulaci prospektor Otto Janout, který dohlížel na práce u Kraslic. Podle jeho názoru je tedy možné, že australský investor své aktivity v České republice skončí. „A půjde tam, kde je vítaný,“ řekl.

Není problém se posunout o pár kilometrů za hranice

To, že německá strana je k podobným aktivitám vstřícnější, dokumentuje na případu naleziště lithia na Cínovci. „V Sasku už pracuje kanadská společnost Bacanora, která plánuje těžbu lithia z německé strany. I když začala nedávno, získala povolení k těžbě na 30 let. A bez emocí,“ vysvětlil svůj postoj.



Podobně by to mohlo být i v lokalitě u Kraslic. „Nerostné suroviny neznají pojem státní hranice. V podstatě tak není problém posunout se o pár kilometrů dál, a v průzkumech pokračovat z Německa,“ potvrdila spekulaci Olga Bubníková. To, jestli u průzkumů bude i její společnost Golden Pet, nehodlá předjímat. Možné to ale podle ní je.

V kopci nad Kraslicemi kobalt určitě je. A spolu s ním i další nerostné bohatství, jako je měď či zlato. Jen se zatím nepodařilo prokázat, kde. „Výskyt těchto kovů potvrdily nálezy z okolních hald. Ty ale neřeknou, kde přesně se zdroje v podzemí nacházejí. Tři vrty, které jsme zatím provedli, jsou na určení lokality žalostně málo,“ posteskla si Bubníková.



Při určování, kde by vrty měly být, vycházela se svými kolegy z průzkumných vrtů z padesátých let. Ty ale vzhledem k tehdejší technologii nebyly tak přesné. V hloubce mohl vrt „uhnout“ i o několik desítek metrů. To byl také důvod, proč se jednou z aktuálních sond nepodařilo trefit zamýšlené místo.



Pokud by někdo v budoucnu chtěl těžit v okolí Kraslic, nemůže se podle Olgy Bubníkové spoléhat pouze na kobalt. „Z ekonomického hlediska by důl jeden kov takříkajíc neutáhl. Situaci ale může zkomplikovat i fakt, že při extrahování jednoho kovu může dojít ke znehodnocení zdrojů dalšího,“ podotkla jednatelka společnosti Golden Pet.