Karlovarské kolonády čeká ozdravná kúra za desítky milionů korun

Radnice se chce přihlásit o dotace z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje na projekty na opravu Sadové a Mlýnské kolonády. Na projektech momentálně pracuje. V prvním případě chce vyměnit dva sloupy, patky, opravit zábradlí či ozdobné prvky. Mlýnskou kolonádu čeká kompletní oprava.

„Opravy Sadové kolonády vyjdou zhruba na milion devadesát tisíc korun. V případě Mlýnské kolonády by měla dotace činit kolem zhruba padesáti milionů korun,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Přesnější náklady bude město znát ve chvíli, kdy bude hotová projektová dokumentace. Ta zahrne například opravy pláště, Zítkova pavilonu, dláždění, úpravu místnosti před orchestřištěm či úpravu přelivných váz pramenů.

„Rekonstrukce bude na dvě etapy. Začne horní částí, kde je plató, aby do kolonády nezatékalo, a postupně bude pokračovat směrem dolů,“ popsal Čestmír Bruštík. Zanedbávaná terasa kolonády se po opravě stejně jako Zítkův pavilon otevře lidem.

K osvětlení bude potřeba dobrý nápad

Oříškem pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád, která opravu připravuje, ale zřejmě bude jedno ze světel. „Na kolonádě není a pan ředitel shání někoho, kdo by ho byl schopný udělat. Sklárna, která ho tehdy vyrobila, už neexistuje,“ zmínil Čestmír Bruštík. Nynější světla jsou na kolonádě od doby její poslední opravy a to chybějící zničil vandal.

Podle Čestmíra Bruštíka jsou obě kolonády funkční, ale opravu již potřebují. Pomoci by jim měly na zhruba patnáct až dvacet let. Primátorův náměstek pro kulturu a památkovou péči Jiří Klsák připomněl, že městu patří také Zámecké lázně. Od jejich opravy uplynulo 17 let.

„Ty ale město pronajalo, tuším na padesát let, firmě Eden Group,“ uvedl. Co se týče Tržní kolonády, o tu se město poslední roky stará prostřednictvím ministerského programu pro regenerace městských památkových zón.

„Opravy zajišťuje odbor majetku a nynější etapa stála zhruba milion korun,“ vyčíslil primátorův náměstek pro majetek Michal Riško. Letošní rekonstrukce by měla být závěrečnou fází.

„Jen upozorním, že jde vlastně o rekonstrukci repliky, protože z originálu pocházejícího z roku 1883 už téměř nic nezbylo,“ podotkl Jiří Klsák. V 90. letech minulého století podle něj prošlo dílo architektů Fellnera a Helmera důkladnou rekonstrukcí, během které nechala radnice vyměnit téměř všechny dřevěné prvky.

Během několika týdnů navíc dojde také na druhou etapu Vřídelní kolonády, kterou začalo město před rokem opravovat kvůli havarijnímu stavu. Magistrát nyní čeká, až získá územní rozhodnutí. „Vydané by mělo být 11. října. Pokud se nikdo neodvolá, můžeme s opravou začít,“ řekl Čestmír Bruštík.

V první řadě to podle něj bude obnášet vystěhování technologie pod kolonádou a její přesun do speciálních kontejnerů. Odhady nákladů jsou kolem 15 milionů korun.

Současně s opravou Vřídelní kolonády se ale radnice připravuje také na vypsání referenda o jejím nahrazení litinovou replikou Fellnera a Helmera. Konat se bude pravděpodobně s prezidentskými volbami začátkem příštího roku.