Ve Varech začíná předávání moci, primátor sepsal své nástupkyni manuál

Jednou z nich jsou například neuzavřené soudní spory krajského města.

„Chtěl bych Andree Pfeffer-Ferklové předat ty nejzásadnější informace ve srozumitelné formě, aby nepřišla k prázdnému stolu, ale měla povědomí o tom, co je rozpracováno a naplánováno,“ řekl Petr Kulhánek.

Nové koalici už poslal i návrh rozpočtu, aby ho mohla co nejdříve projednat a nemusela čekat až na ustavující zastupitelstvo.

To se sejde příští úterý v Lidovém domě. „Díky tomu bude možné dodržet termín schvalování rozpočtu prosincovým zastupitelstvem,“ vysvětlil dosluhující primátor.

Budoucí koalice už na rozpočtu podle Andry Pfeffer-Ferklové čtrnáct dní pracuje, předání 25 témat vítá.

„Potřebuji vědět, co je na městě důležité a jaké byly priority. Na druhou stranu my pak samozřejmě některé z nich upravíme tak, jak je máme stanovené my,“ informovala.

Primátor i Andrea Pfeffer-Ferklová se chtějí bavit také o nominaci Karlových Varů a dalších evropských lázní do UNESCO. Budoucí vedení města při podpisu koaliční smlouvy uvedlo, že by chtělo zrevidovat rozsah území, kterého se týká.

„Rozsah městské památkové rezervace stanovilo ministerstvo kultury, takto je dané a jedná se o nařízení vlády. Nominační dokumentace je podaná do Paříže, nyní je v gesci ministerstva kultury, nikoli naší. Myslím, že v současné době nemá samospráva nástroj k tomu, aby se rozhodla, že změní rozsah,“ uvedl Petr Kulhánek.

Zároveň podotkl, že cítí od všech jedenácti měst podporu v tom, aby dotáhl osm let trvající nominaci lázní do konce.

„Tento podnět rovněž podala i krajská komise pro věci UNESCO,“ upozornil primátorův náměstek pro kulturu Jiří Klsák.

Budoucí primátorka uvedla, že o této věci s koaličními partnery ještě nejednala. „Každopádně ale budeme dělat kroky k tomu, aby všechno proběhlo v pořádku a co nejdříve,“ ujistila.

Věcí, kterou chce vyřešit co nejrychleji, je rozpočet. Společně s budoucí první náměstkyní Hanou Zemanovou (Karlovaráci) požádaly končící vedení města, aby činilo jen taková rozhodnutí, která nesnesou odkladu. Ustavující zastupitelstvo tak bude rozhodovat i o jedenapůlmilionovém příplatku pro Alžbětiny lázně za koncesní řízení, peníze pro školu Jana Amose Komenského či přijetí dotace na opravy památek z ministerstva kultury.

Stranami, které míří do opozice, jsou právě Karlovarská občanská alternativa Petra Kulhánka, KSČM a také Piráti. Jejich zástupcům se nelíbí, že by opozice neměla mít oproti dosavadním zvyklostem většinu v kontrolním výboru.

„Je sice hezké, že nabízejí předsedu, ale nabízejí ho každé opoziční straně s tím, že si pak sami vyberou. Takové kádrování je poměrně nestandardní,“ uvedl lídr Pirátů Jindřich Čermák.

Než mít podle něj předsedu kontrolního výboru, kde nemá opozice většinu, to by Piráti raději ani žádného nenominovali. „Dělal by tam jen stafáž rozhodnutím koalice,“ doplnil Jindřich Čermák.

Na druhou stranu je podle něj dobře, že ve výborech i komisích budou zástupci všech stran a hnutí, které tvoří nové zastupitelstvo. Koalice bude o požadavcích budoucí opozice jednat ve čtvrtek.