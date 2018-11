Šéfka Puppu převzala primátorský řetěz, radní budou stát o dva miliony víc

Andrea Pfeffer Ferklová se postavila do čela trojkoalice, kterou tvoří kromě hnutí ANO také Karlovaráci a ODS. V 35členném zastupitelstvu bude mít většinu 23 hlasů.

„Mým hlavním cílem je rozvoj města. Je zapotřebí věci ve městě řešit, zlepšovat podmínky občanů a zajistit, aby Karlovy Vary byly významným krajským městem, které má co nabídnout,“ řekla po svém zvolení primátorka.

Podle koaliční smlouvy, kterou chtějí partneři zveřejnit po 100 dnech až společně s programovým prohlášením, bude mít ANO v devítičlenné radě města pět křesel. Kromě primátorky to bude ještě například náměstek Tomáš Trtek.

Karlovaráci budou mít v radě tři křesla a první náměstkyni Hanu Zemanovou, ODS bude mít náměstka pro investice Petra Bursíka.

Navíc budou ještě dva uvolnění radní. Martin Dušek z ANO pro oblast dopravy, životního prostředí a komunální odpadovou společnost a lékař Josef März za Karlovaráky, který bude mít na starosti oblast kultury. Radu ještě doplní Lubomír Kovář a Hana Žáková (ANO) a Pavel Bouška (Karlovaráci).

Nově zvolené vedení Karlových Varů se hned muselo potýkat s kritikou opozice. Té vadí, že vzešlo z veřejné volby, což považuje za neobvyklé, a také to, že počet uvolněných radních stoupl za dvou na šest. Výdaje městského rozpočtu by tak měly stoupnout o bezmála dva miliony korun.

„Naposledy mělo město tolik uvolněných radních v letech 2006 až 2010. Navýšení na šest je neobhajitelné,“ uvedl lídr Pirátů Jindřich Čermák.

Kritizoval to i bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA). „Dva noví uvolnění radní jsou podle mého nadbyteční, ať už je to odbor dopravy a životního prostředí, kde je to z 95 procent státní správa, a já nevím, co ten člověk bude dělat. Stejně tak pan doktor März, který je výborný doktor, ale je známo o jeho vztahu ke kultuře, že je poměrně chladný,“ řekl s tím, že neví, zda jde o ideální variantu.

Podle primátorky ale koalice chtěla rozdělit pozice tak, aby nové vedení mohlo plnohodnotně fungovat.