Vary by měly podle slibů politiků aquapark, byty pro mladé i levné jízdné

Tento slib jsme nemohli splnit, protože se nestal koaliční prioritou. Taková je realita mnoha velkých nápadů po komunálních volbách. Pokud by se ale strany a hnutí sestavující koalice vzájemně neomezovaly, dočkali by se obyvatelé krajského města někdy až nevídaných věcí.

Velmi plodné je v tomto ohledu nové uskupení Krásné Karlovy Vary. Postavilo by lidem aquapark, protože podle něj krajskému městu chybí.

Vodní ráj do čtyř let

„Naším cílem je najít soukromého investora a vytvořit pro něj vhodné podmínky tak, aby během jednoho volebního období mohl aquapark v Karlových Varech začít sloužit široké veřejnosti,“ píše uskupení ve svých předvolebních novinách.

Trojka kandidátky Radek Stehlík se v této tiskovině zamýšlí i nad barvami v centru krajského města a zmiňuje mimo jiné státní hotel Thermal. Nabádá čtenáře k úvaze, zda by tato budova v jiné barvě nevypadala mnohem lépe. „Fantazie a možné studie dovolují dnes i takové úvahy, jako je například dodat Thermalu nové opláštění v podobě lehce pokoveného transparentního skla s mírným zrcadlením,“ uvedl.

Tím ale plánované projekty nekončí. Krásné Karlovy Vary prosazují také vybudování a rozšíření počtu lanovek či třeba revitalizaci městských rybníků, aby mohly sloužit rybářům. „Vždyť jde o krásný sport a skvělý odpočinek,“ píšou ve volebních prioritách.

Jízdné zdarma nebo aspoň nižší

I do Karlových Varů už dorazily sliby ohledně levnější či zcela bezplatné MHD. To prosazuje například hnutí ANO či hnutí Karlovaráci. Pokud by mimochodem záleželo na posledně zmíněném, obyvatelé města by se dočkali zajímavých sociálních výhod.

MHD by byla zdarma pro děti, mládež do 19 let a seniory nad 65 let, další obyvatelé Karlových Varů by se těšili z výrazného zlevnění jízdného. Na magistrátu by vznikl senior point, kde by vyškolený úředník pomáhal starším vyřizovat jejich záležitosti a karlovarští prvňáčci by dostávali tisíc korun na nákup školních pomůcek.

Levnější energie a telefonování

Obyvatelé by ušetřili i díky hnutí O co jim jde?! Přišlo s nápadem, jak firmám i lidem zlevnit dodávky energií nebo třeba telefonování. Upozorňují na to i některé jejich předvolební bannery.

„Existuje možnost, že by město organizovalo na dodávky energií či telefonování aukce, což mohou využít i občané. V některých městech republiky už to tak funguje, například v Poděbradech, Liberci, Frýdku-Místku a dalších. Úspory u energií dosahují 20 až 30 procent, u mobilních operátorů to může být ještě více,“ řekl lídr O co jim jde?! Otmar Homolka.

Více zeleně

To ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců by Karlovy Vary proměnily v ještě zelenější město, než je teď. „Každý rok v ulicích vysadíme minimálně 50 nových stromů. Do projektu Adoptuj si svůj strom zapojíme naše občany i instituce,“ stojí v jejich předvolebním programu.

Pokud by došlo na vize uskupení Kolonáda - Hnutí patriotů, mohli by lidé mluvit o zelenějších samosprávných obvodech. Právě jejich vznik hnutí navrhuje. Každá čtvrť má podle nich vlastní, často velmi odlišné problémy.

„Jak je vidět z rozkopaných chodníků a nedostatku parkovacích míst, magistrát nemá chuť ani schopnost se těmto místním potřebám věnovat,“ napsali v předvolebním letáku. Kdyby Karlovy Vary měly samosprávné obvody, město by podle nich fungovalo lépe. Dokazují to rozkvětem Otovic, Dalovic, Jenišova a dalších obcí, které se od Karlových Varů odtrhly.

Osud Vřídelní kolonády

V krajském městě ale evidentně existují témata, kterým se chtějí věnovat téměř všichni. Vévodí jim dva hlavní problémy, přičemž první z nich se týká osudu Vřídelní kolonády. V tomto ohledu by svedlo Hnutí patriotů prosazující stavbu litinové repliky boj s těmi, kteří prosazují architektonickou soutěž na novou kolonádu.

Na dalších věcech panuje shoda. Jak by tedy Karlovy Vary podle předvolebních slibů vypadaly? Bylo by to město s opravenými chodníky, upravenými veřejnými prostranstvími, a to i v okrajových částech. Mladí lidé by z města neodcházeli, ba naopak, bydleli by ve startovacích bytech, staří lidé zase v případě zájmu domovech pro seniory.

Radnice by podporovala kulturu a sport, stejně jako lázeňství a cestovní ruch, stihla by být k obyvatelům otevřená, přívětivá a komunikovala by s nimi. Zařídila by, aby měli řidiči kde parkovat, všichni by se ve Varech cítili bezpečně, měli by vyřešenou otázku krematoria a ve volných chvílích by chodili plavat do opraveného venkovního bazénu hotelu Thermal.