Stížnosti na volby brzdí ustavující zastupitelstva, soud jich řeší sedm

Celkem sedm stížností na volby ze samého západu Čech má na stole plzeňský krajský soud. Jednu z Karlových Varů, Stanovic, Ostrova, Chebu, Okrouhlé a dvě z Mariánských Lázní. Dokud je nevypořádá, nemohou se v nich uskutečnit ustavující zastupitelstva, na kterých si zvolí nové vedení.

Nepříjemné je to například chebské Volbě pro město (VPM), která s obrovským náskokem vyhrála. Takzvaný navrhovatel žádá o přepočtení hlasů v Hájích a volby zpochybňuje proto, že někteří lidé nedostali včas hlasovací lístky.

Budoucí starosta Antonín Jalovec uvedl, že podle VPM je stížnost na volby ryze účelový krok.

„Svědčí o tom i fakt, že podání bylo učiněno na samém konci zákonné lhůty, nikoliv hned po volbách,“ uvedl. Ustavující zastupitelstvo se podle něj oddálí o dva až tři týdny, jeho svolání tak připadá v úvahu na 20. listopadu.

„Současné vedení města si tak prodlouží pobyt na radnici, především však vstoupí v platnost nová vyhláška o hazardu,“ upozornil.

Platit bude od 1. listopadu a po nabytí platnosti podle něj bude pro nové vedení města komplikovanější vyhlášku zrušit. VPM, Piráti, Koalice pro Cheb a Hnutí 2018 už společně podepsali deklaraci o vytvoření koalice, připravili programové prohlášení a pracují na koaliční smlouvě, která je před podpisem.

Podepsanou koaliční smlouvu už mají v Mariánských Lázních, i tam ale musejí čekat. Na spolupráci se domluvili Piráti, ODS, Změna pro Mariánské Lázně a Volba pro lidi. Jenomže tamní hnutí ANO si soudu stěžuje, že se v některých okrscích v počtech hlasů objevily velké anomálie, hnutí ale mluví i o dalších problémech.

Piráti přitom ANO porazili jen velice těsně, neboť získali 22,49 procenta hlasů, ANO 22,45. Rozdíl se ale zásadně odrazil v počtu mandátů. Piráti mají šest křesel, ANO jich má pět.

„Pokud by soud tuto stížnost uzavřel do konce týdne, ustavující zastupitelstvo bych mohl svolat někdy na polovinu listopadu. To znamená nejspíš na 15. nebo 20. listopad,“ uvedl starosta Martin Kalina.

Jeho původní plán přitom byl, že se sejdou už tento týden, aby byl dostatek času udělat ke konci měsíce ještě jedno pracovní zasedání a bavit se o rozpočtu.

„Rozpočet je největší problém, a když se do konce roku nezpracuje, spadneme do rozpočtového provizoria. To by bylo neštěstí,“ komentoval.

Pokud soud nenařídí například opakování voleb, v krajském městě by se mohlo ustavující zastupitelstvo sejít do poloviny listopadu.

Stížnost na volby v něm podala SPD s tím, že hnutí ANO dostalo započítáno více hlasů, než dostalo v jednom z okrsků. Upozornila ale i na další problémy. Nicméně koalice v Karlových Varech už je uzavřena, neboť se vítězné hnutí ANO dohodlo s hnutím Karlovaráci a ODS.

O velkých tématech jako rozpočet či koncesní řízení ohledně Alžbětiných lázní by nové zastupitelstvo rozhodovalo podle mluvčího magistrátu Jana Kopála pravděpodobně v prosinci. „Problém by nastal asi jen v případě, že by se zastupitelstvo nedokázalo sejít ani v prosinci. Tím pádem by město muselo hospodařit s rozpočtovým provizoriem, ale zdá se, že to zatím nehrozí,“ uvedl.

Z velkých měst, která musejí čekat na rozhodnutí soudu, jde ještě o Ostrov. Ačkoli tam volby vyhrálo Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst (HNHRM) vedené bývalým starostou Pavlem Čekanem, koaliční smlouvu uzavřela ODS s ANO, Ostrováky.cz a ČSSD.

Právě HNHRM si na volby stěžuje se zdůvodněním, že proti jejich lídrovi a také Liboru Bílkovi z Unie pro zdraví a sport byla vedena před volbami negativní kampaň.

Podle budoucího starosty Jana Bureše by měl soud o stížnosti rozhodnout do příštího pátku. „Ustavující zastupitelstvo by se tak mohlo uskutečnit 21. nebo 22. listopadu,“ uvedl.

Současný první místostarosta Petr Šindelář v tuto chvíli kvůli tomu žádnou komplikaci nevidí.

Pozdějšími ustavujícími zastupitelstvy se politikům prodlouží funkční období, a někteří tak budou mít nárok na vyšší odchodné.