Ve Varech bodovalo ANO, šanci na primátorské křeslo má ředitelka Puppu

ANO si polepšilo, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu obsadí dvanáct křesel, v předchozích volbách jich získalo polovinu. Nakonec se ale na vládě lázeňského města nepodílelo, neboť všichni zastupitelé zvolení za ANO později z hnutí vystoupili.

„Děkuji voličům i svým spolukandidátům, podařil se nám skvělý výsledek,“ komentovala vítězství Andrea Pfeffer Ferklová. Koaliční jednání podle ní zahájí ANO hned v neděli. Nejprve má v plánu se setkat se stranami podle pořadí ve volbách.

S osmi mandáty v zastupitelstvu skončili druzí Karlovaráci. „Jsme s výsledky spokojeni. Zas tak velké překvapení to ale pro nás není, doufali jsme v to. Volby splnily naše očekávání,“ řekla dvojka na kandidátce Karlovaráků Hana Zemanová.

S vítězem se chystají jednat. „Je otázkou, jaká koalice bude složena. To, že budeme vyjednávat s vítězem, ještě neznamená, že s ním automaticky půjdeme. Srovnáme si programy a uvidíme, s kým se nám podaří prosazovat naše zájmy,“ svěřil lídr Karlovaráků Josef März.

Zatím podle něj uvažují, že by chtěli mít v radě svého náměstka, ale o primátorskou židli se prát nebudou. „Předpokládáme, že post primátora bude primárně náležet vítězné straně,“ řekl März.

Karlovarská občanská alternativa, která dvakrát po sobě vyhrála předchozí volby a dvě volební období vedla karlovarskou radnici, skončila až třetí. Ztratila tak čtyři z dosavadních devíti mandátů.

Je zřejmé, že Petr Kulhánek už potřetí do křesla primátora neusedne. Přesto bylo ve volebním štábu KOA veselo. „Jsme na bedně,“ vysvětlil veselí lídr Kulhánek.

Koaliční potenciál pro případná další jednání ovšem v řadách KOA nevidí. „Hendikepem pro nás bylo osm let v čele Karlových Varů. Jeden z dalších důvodů našeho neúspěchu vidím v masivní negativní kampani proti nám v poslední době. Vítězství ANO pak přičítám tomu, že se voliči vezou na celostátní vlně úspěchu hnutí,“ komentoval výsledky voleb Kulhánek.

Do opozice jde s čistým svědomím. „Předáváme město v mašlích. V nesrovnatelně lepší kondici, než v jaké jsme jej v roce 2010 přebírali. Budu věřit, že nové vedení bude postupovat stejně zodpovědně,“ řekl dosluhující primátor Karlových Varů. Novému vedení pak nabízí maximální součinnost. „Nejde o osobní ambice, ale o prospěch města,“ uvedl. Co bude dělat dál, zatím neřešil.

Do karlovarského zastupitelstva se ještě dostali s pěti mandáty Piráti, tři křesla obsadila ODS a o jedno méně KSČM.

Naopak zcela pohořela ČSSD, která neobhájila žádný z pěti mandátů.

„Volební výsledek ČSSD kopíruje ten celostátní. V Karlových Varech je to nejhorší výsledek strany od 90. let. Chybou je, že jsme nebyli schopni voliče přesvědčit, aby nám důvěřovali a volili nás. To mě mrzí nejvíce,“ konstatovala lídryně Radomíra Poláčková.

V Karlových Varech přišlo k urnám 38 procent voličů.

V Sokolově vyhrálo ANO, Cheb patří Volbě pro město

Hnutí ANO bodovalo také v Sokolově, v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získalo sedm mandátů. Na druhém místě skončilo Hnutí pro město Sokolov, které si připíše o jeden mandát méně. Po čtyřech křeslech obsadí Piráti, Radnice středu a ČSSD. Dva zastupitelé budou z řad KSČM. Svůj hlas v Sokolově odevzdalo třicet procent voličů.

V Chebu suverénně vyhrála Volba pro město v čele s bývalým starostou Antonínem Jalovcem. Od voličů získala 45 procent. V třicetičlenném zastupitelstvu tak obsadí 17 mandátů. Druhé ANO si připíše pět křesel, KSČM dvě stejně jako Piráti a Koalice pro Cheb. Po jednom mandátu získaly Hnutí 2018 a ODS. Volební účast v Chebu dosáhla 39 procent.