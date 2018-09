Někde už je výsledek voleb jasný, lidé dostanou jediný hlasovací lístek

„To je bezpochyby hlavní pozitivum. Máte připravené projekty, čekáte na dotace. To, že ve všem můžete pokračovat, je jednoznačné plus,“ potvrdil starosta Milíkova Jan Benka, který kandiduje pod hlavičkou sdružení Pro obec.

Za nevýhodu považuje Benka, který vykonává funkci neuvolněného starosty, fakt, že je ve svém volném čase pro obec hodně vázaný.

O důvodech, proč na řadě míst kandiduje jen jedno uskupení, mohou současní starostové jen spekulovat.

„Vždy se před volbami najde dost lidí s ambicemi, kteří by chtěli kandidovat. Jestli neseženou dost lidí, nebo jestli se jim kandidátka rozpadne, netuším,“ naznačil možné příčiny Benka.

Obce, kde mají na výběr jen z jedné kandidátky Dolní Žandov, Křižovatka, Milíkov, Ovesné Kladruby, Podhradí, Poustka, Tuřany, Valy, Velký Luh, Andělská Hora, Božičany, Černava, Horní Blatná, Chyše, Jenišov, Krásný Les, Otovice, Pila, Smolné Pece, Šemnice, Bublava, Dasnice, Jindřichovice, Krajková, Nová Ves, Přebuz, Rovná, Tatrovice Zdroj: www.volby.cz

„Je to o tom, že věčným rejpalům vyhovuje popichování, ale nechtějí nést za obec zodpovědnost,“ je přesvědčený starosta Šemnice Vladislav Tůma, který vede kandidátku Nezávislých.

„Kdybychom to dělali špatně, asi už by se zvedla nějaká vlna tak, jak jsme ji zvedli my před dvanácti lety, a v obci by se určitě nějací protikandidáti našli,“ dodal.

Dát dohromady i tu jedinou kandidátku ovšem bývá často problém. Po zadlužených Pramenech na Chebsku, kde se dlouho do komunální politiky nikdo příliš nehrnul, tuto nelichotivou štafetu převzala Bublava na Sokolovsku. Tam jako jediné kandiduje sdružení Společně pro Bublavu.

„Sehnat lidi v dnešní hektické době a s přičtením toho, v jakých finančních problémech obec Bublava je, bylo složité. Do politiky se nikomu moc nechce,“ potvrdil Miroslav Račko, člen horské služby a dvojka kandidátky sdružení v narážce na finanční problémy, do kterých se obec dostala kvůli zkrachovalému projektu akvaparku.

Vedle obcí a měst s jedinou kandidátkou je v Karlovarském kraji i několik sídel, kde jsou do voleb jen jednotlivci. Týká se to například Vojtanova, Krásného Údolí či Vysoké Pece.

Na Božím Daru, kde od roku 1990 mají jediného starostu Jana Horníka, pak proti jeho hnutí STAN stojí jediná žena, Pavlína Nováková. Podobně je tomu i v Potůčkách, kde ovšem proti SNK kandiduje hned devět jednotlivců.