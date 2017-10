Desítky lidí mají stále šanci získat kotlíkovou dotaci. Zbývají miliony

„Žadatelé, kteří se dosud nerozhodli, zda se do programu zapojí, mají stále vysokou šanci na získání dotace. K dnešnímu dni evidujeme 464 podaných elektronických žádostí, z čehož je 393 kompletních a způsobilých k hodnocení. V případě, že by byly všechny úspěšné, z dotačního programu by bylo vyčerpáno zhruba 42 milionů korun,“ uvedl krajský náměstek pro majetek Dalibor Blažek.

Podle mluvčí krajského úřadu Veroniky Severové zájemci podají prostřednictvím elektronického formuláře denně okolo pěti žádostí. Úřad je bude přijímat až do 29. března 2019.

„Karlovarský kraj ovšem doporučuje s podáním žádosti neotálet, a to i přesto, že započala topná sezona,“ upozornila Severová.

Právě v této době lze podle ní žádost zúřadovat, a poté už se může zájemce bez otálení pustit do výměny starého kotle. Dotace se pohybuje od 75 tisíc do 120 tisíc korun - záleží na tom, jaký typ vytápění si člověk pořídí.

O kotlíkové dotace mohou žádat pouze ti majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle normy ČSN EN 303-5.

Lidé mohou měnit stávající kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním, nebo s automatickým přikládáním, nebo za tepelné čerpadlo. A právě to u zájemců o příspěvek vede, stejně jako tomu bylo v první vlně dotací.

„Z podaných žádostí se 47,5 procenta týká tepelných čerpadel. U plynového kondenzačního kotle je to 22,1 procenta,“ uvedl vedoucí oddělení grantových schémat krajského úřadu Michal Mottl.

Špatně si nevede ani automatický kotel na uhlí a biomasu, o který podle něj požádalo 17,9 procenta lidí, v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním je to 6,4 procenta. Nejmenší zájem je o kotle na biomasu s automatickým přikládáním. Požádalo si o ně šest procent zájemců.

Podrobná pravidla dotačního programu včetně všech potřebných dokumentů zveřejnil krajský úřad na elektronické úřední desce a webu kotlíkových dotací s adresou kotliky.kr-karlovarsky.cz. Přes něj mohou lidé žádosti odesílat a najdou na něm také kontakty na úředníky z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají kotlíkové dotace na starosti. Lidé se na ně mohou obracet s případnými dotazy.

Karlovarský kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací letos v srpnu a mezi majitele rodinných domů v ní chce rozdělit přes 64 milionů korun.