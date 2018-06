Sezona vodních hrátek je tu, koupaliště v kraji nabízejí novinky

Prvním, kdo umožnil rozpáleným plavcům ochlazení, bylo přírodní koupaliště Dřenice v Chebu. „Otevřeno máme už měsíc,“ uvedla mluvčí Chebu Simona Liptáková.

Letošní novinkou je zavedení autobusové linky, která bude jezdit celé léto přímo na koupaliště. „Linka jezdí zdarma od začátku června do konce srpna,“ řekla Liptáková.

Koupaliště má už druhou sezonu nového nájemce, který tam pravidelně pořádá sportovní, kulturní a společenské akce. Loni na koupališti Dřenice vznikla nová pláž. K tomu si návštěvníci mohou půjčit i lodičky.

V Sokolově otevřeli s muzikou, lákají i na největší tobogan

O víkendu otevřelo plavcům brány koupaliště Michal v Sokolově, a to rockovým koncertem. Novinkou jsou vodní nafukovací atrakce.

„Letos jsme koupili vodní atrakce za zhruba 120 tisíc korun. Je to jen pár kousků. Loňská sezona se kvůli špatnému počasí úplně nevyvedla,“ uvedl jednatel koupaliště Michal Karel Kotous.

Podle něj by mohla být letos čistá voda celou sezonu. „Největším lákadlem ale je největší tobogan v kraji, který je dlouhý 190 metrů,“ řekl Kotous. Ani nejistí plavci se v horkých dnech nemusejí bát vody, dohlédne na ně tým školených plavčíků.

Romantické koupání v přírodě nabízejí Žlutice

Od začátku června je přístupné i koupaliště Ostrov. Tam se letos žádné velké změny neděly. „Žádné novinky tam letos nemáme. Vše je při starém,“ uvedl Karel Ille z odboru majetku města Ostrov.

Pokud někdo zatouží po romantice v přírodě, může se vydat do Žlutic na jejich přírodní koupaliště. „Už teď se tam dá koupat, ale lidé ho zatím moc nevyhledávají, i když počasí na koupání už je,“ řekl starosta Žlutic Václav Slavík.

O koupaliště se starají místní technické služby. „Udělali jsme drobná vylepšení, jako je posezení pro hosty, občerstvení a nově jsme nainstalovali lampy. Teď tam mohou být plavci i do noci,“ dodal Slavík s tím, že ročně do koupaliště investují 250 tisíc korun, ve kterých je zahrnuta údržba i drobné zlepšení.

Novinky čekají i na návštěvníky volnočasového areálu Rolava. „Máme už otevřeno. A dokonce máme i vodu. Jen čekáme na posledního půl metru, než se nám dopustí voda. Snad se nám to podaří už tento týden, až skončí bouřky,“ uvedl jednatel KV city Lukáš Červený.

Následně nainstalují vodní atrakce a šlapadla. Od otevření funguje už i vodní záchranná služba.

„V letošním roce mají vzniknout dvě novinky v areálu Rolava, a to v průběhu léta. Bude to velké síťové hřiště v korunách stromů na velkém ostrově a workoutové hřiště,“ uvedl Červený. To vše přijde zhruba na čtyři miliony korun. Podle Červeného je síťové hřiště první tohoto typu v Čechách.

Přírodní koupaliště Bílá voda v Chodově se na letní sezonu už připravilo. Kromě koupání se návštěvníci mohou těšit na nové sportoviště nebo kabiny na převlékání. „Nechali jsme už nainstalovat dva vstupní pontony pro plavce,“ uvedl starosta Patrik Pizinger.