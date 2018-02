Senioři se stávají oběťmi podvodníků, často jim uvěří jejich historky

Škody jdou někdy do statisíců. Policejní svodky jsou pak plné smutných příběhů.

Důvěřivosti šestaosmdesátileté ženy využil například zkušený pětačtyřicetiletý muž, který si při přehrabování popelnice vyhlédl okamžik, kdy seniorka šla venčit svého pejska. Zeptal se jí, jestli by mu nepůjčila 70 korun.

„Seniorka s tím neměla problém, a proto odešla do svého domova a uvedenou částku muži po návratu k popelnicím předala. Oba se pak spolu dali do řeči a přitom došli až k jejímu bydlišti, kde se rozloučili,“ popsal jeden z posledních případů policejní mluvčí Michal Žáček.

Jenže u jedné částky nezůstalo. O týden později podvodník u ženy zazvonil a poprosil ji znovu o peníze. Tentokrát o dva tisíce korun s tím, že jí je splatí různými pracemi v jejím bytě.

„Seniorka muži věřila nejen v tomto případě, ale i v dalších dnech po dobu téměř čtyř měsíců, kdy za ní muž chodil s požadavky o zapůjčení dalších peněz. Během této doby měl od seniorky vylákat postupně částku ve výši 95 tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Podvodník si byl podle policistů vědom toho, že peníze nebude schopen vrátit. Navíc dluh vyrostl do vysoké částky, než žena pochopila, že naletěla, a věc oznámila na policii.

Při vyšetřování muži zákona nakonec zjistili, že podezřelý není žádný začátečník. Už v roce 2015 byl za obdobný případ odsouzen. Tenkrát mu naletěla seniorka z Karvinska. Nyní mu hrozí vězení na šest měsíců až tři roky.

Způsobů, jak připravit seniory o jejich úspory, používají lidské hyeny celou řadu. Devětaosmdesátiletému muži z Karlových Varů zase dva mladí podvodníci (žena 25 let, muž 26 let) namluvili, že jim dluží peníze.

Poškozený jim vzhledem k věku uvěřil a z bankomatu vybral sedm tisíc korun na úhradu údajného dluhu. Oba výtečníci ho pak ještě několikrát kontaktovali a připravili o dalších 15 tisíc. Dvojice už byla dopadena.



Policisté proto varují seniory, aby nepouštěli cizí osoby do svého soukromí a nepředávali jim žádnou hotovost. Neměli by také nikomu dávat své osobní údaje. Se svými nejbližšími by se také měli poradit, než někomu dají peníze, pokud je žádá o „pomoc“.