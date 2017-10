Kraj přispěje některým lékařům na vybavení pro vydávání e-receptů

„Podle ohlasů z terénu víme už o konkrétních případech, kdy lékaři hrozí ukončením své činnosti. Někteří z nich mají několik ordinací, které nyní musí vybavit technikou, jakou je počítač, tiskárna a internetové připojení. Proto jsme se lékařům rozhodli poskytnout dotaci na nákup tohoto vybavení do výše 50 tisíc korun s tím, že peníze vyplatíme i zpětně. Peníze dostanou samotné obce,“ přišel s plánem na záchranu krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Podle ohrožených obcí přišel plán za minutu dvanáct. „U nás ordinuje lékařka z Velké Hleďsebi každý čtvrtek. Kdyby musela skončit, byla by to pro nás velká tragédie. Po zavedení EET u nás skončili dva podnikatelé a tohle by byla další rána. Proto jsem moc ráda, že kraj přišel s pomocnou rukou, jinak bychom museli ordinaci vybavit ze svého skromného rozpočtu sami,“ uvedla starostka Tří Seker Dagmar Strnadová.

Právě lékařka Jana Kašparová, která ordinuje jak ve Velké Hleďsebi, tak i ve Třech Sekerách, byla první v kraji, kdo veřejně promluvil o případném konci jedné ze svých praxí.

„Povinnost e-receptů je nesystémové řešení. V našich oblastech máme stále problémy s výpadky elektřiny a připojení. Vše kolem vypsání receptu se prodlouží a navíc se přitom jedná o duplicitu. Už nyní mají pojišťovny všechny informace k dispozici. Rozhodovali o tom lidé z hlavního města, kteří podle mého nikdy nepoznali podmínky, ve kterých pracujeme,“ řekla Jana Kašparová.

Podle svých slov není se svým názorem jediná. I další její kolegové přemýšlí o ukončení praxe. Často lze slyšet i argument, že si lékaři celý svůj život vystačili bez znalosti práce na počítači.

„Dotace by měla platit jen v obcích do tří tisíc obyvatel, kde v tuto chvíli máme 70 praktických lékařů. Jsme v kritické situaci. Když jeden doktor skončí, tak je to pro některé části regionu velký problém,“ potvrdil tíživou situaci radní Bureš.

Lékařka Jana Kašparová své pacienty ve Třech Sekerách ale uklidňuje, že ordinovat bude dál. „Nemůžu ty lidi opustit. Dotace nám výrazně pomůže, ale opakuji, není to systémové,“ dodala.

„E-recepty se budou týkat všech lékařů i ambulantních specialistů,“ sdělila krajská zástupkyně České lékařské komory Jaroslava Švandrlíková. S novým systémem nesouhlasí ani samotní lékárníci.

„Systém navržený Státním ústavem pro kontrolu léčiv je nepraktický. Znamená to především násobné prodloužení administrativní činnosti lékárníka při výdeji léků na elektronický recept,“ potvrdila mluvčí Česká lékárnické komory Michaela Bažantová.