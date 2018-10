První krajské jesle ve Varech otevřely. Ještě jsou volná místa

„Máme jediné omezení, a to je věk. To znamená, že máme děti od půl roku do tří let. Neřešíme, jestli děti chodí pravidelně, nebo ne. Neřešíme ani to, jestli je dítě na plenkách nebo má dudlík,“ uvedla ředitelka domova Erika Pavlová.

Zatím se tam takzvané „tety“ starají o deset dětí. Další místa se pravděpodobně brzy zaplní. „Nějaká volná místa tu jsou. Tři maminky si rozmýšlí, jestli děti k nám do jesliček dají,“ řekla Pavlová.

Vzhledem k tomu, že jesle jsou zdravotnické zařízení, o děti pečují dětské zdravotní sestry. „Mají letitou praxi z dětského domova, kde pečovaly o stejně staré klienty. Tam to bylo od narození do tří let. Praxe je opravdu dlouhá a navíc některé tety v jesličkách už pracovaly,“ popsala Pavlová.

Stavební úpravy existujících prostor vyšly spolu s vybavením krajskou kasu na zhruba 900 tisíc korun. Přitom roční náklady na provoz dětského domova činí téměř 30 milionů korun. Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše hejtmanství nebude jesle dotovat. Počet zaměstnanců se nezmění a stravu dětem zaplatí rodiče. Na měsíc je tak vyjdou jesle na téměř 4500 korun.

„Jídlo na den činí 38 korun, denní příspěvek na provozování 150 korun a 500 je stálý paušální poplatek na měsíc bez ohledu na to, jestli tam dítě bude, nebo nebude,“ sdělil radní Bureš.

Kapacita dětského domova je 53 dětí, ale obsazených je jen 15 míst. „Na tento počet je dimenzovaný i počet zaměstnanců. Dlouhodobě jsme nikdy nepřesáhli průměr pod pětadvacet dětí. To znamená, že jedeme na půl plynu,“ dodal Bureš.

O jesle je podle něj zatím enormní zájem, pokud to tak půjde dál, tak by mohly v budoucnu vzniknout i další třídy.

V Karlovarském kraji jsou teď hned dvoje jesle. Zřizovatelem těch druhých je město Cheb. Fungují v rámci stacionáře pro děti s očními vadami v Pastýřské ulici, a to od roku 2000. Na jejich provoz město každoročně vydá ze své kasy kolem pěti milionů korun.