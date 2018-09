Krásná vzkřísí výletní místo, ze zanedbaného rybníku bude koupaliště

Po revitalizaci nádrže poblíž Saské ulice by mělo vzniknout přírodní koupaliště s dřevěnými moly a převlékacími kabinkami. Projekt podpořilo město Aš, když sousední obci za symbolickou korunu prodalo část vodní plochy a několik přilehlých pozemků, které Krásenští ke svému záměru potřebují.

„Katastrální hranice mezi Krásnou a Aší protínala rybník téměř úhlopříčně. Proto jsme požádali město Aš, zda by nám tu jejich polovinu za symbolickou cenu neprodalo. Případně jsme nabízeli totéž jim, pokud by měli zájem rybník převzít a zrevitalizovat,“ vysvětlil starosta Krásné Luboš Pokorný.

Jakmile se oba partneři dohodli, radnice zahájila projekční práce. Starosta Pokorný předeslal, že obec se pokusí získat na odbahnění rybníka a technickou úpravu hráze dotaci.

„Výhledově by to mohla být pěkná přírodní nádrž, kde by lidé mohli trávit volný čas. Chtěli bychom lokalitě vdechnout kouzlo historie. Od rodáků a pamětníků máme fotografie, které dokládají, jak okolí i samotný rybník v minulosti vypadaly. Je pravda, že to bývalo koupaliště, a my bychom se toho chtěli držet i v budoucnu. Pokud to zákony a hygienické předpisy dovolí, tak bychom tam chtěli umožnit i to koupání,“ řekl Pokorný.

Krásná se po osamostatnění začala bouřlivě rozvíjet

Úprava vodního díla přitom není jediným počinem zastupitelů vísky, která ještě v roce 1990 patřila pod správu města Aše. Od doby, co získala samostatnost, se Krásná začala bouřlivě rozvíjet. Dnes už zde žije na šest stovek obyvatel, obec má vlastní byty, školku, knihovnu, několik hřišť a obecní jízdárnu. Také zde funguje řada spolků včetně dobrovolných hasičů a už třetím rokem se mohou dříve narození spolehnout na seniortaxi, kterým je obec vozí do Aše k lékařům a za nákupy.

„Po osamostatnění se nejprve začala řešit infrastruktura. Do Krásné jsme zavedli plyn, ve dvou etapách vybudovali kanalizaci. Z hlavní budovy bývalých kasáren pohraničníků je dnes bytovka s šestnácti malometrážními sociálními byty, z garáží vznikla školka a zázemí pro hasiče. Dvůr jsme přeměnili na náves,“ vypočítává starosta a doplňuje, že letos o prázdninách zde otevřeli i obecní knihovnu, která úzce spolupracuje s chebskou knihovnou.

„V té době nám pomohly hlavně dotace. Na investiční akce jsme tehdy mohli dát z rozpočtu přibližně půl milionu korun a to není mnoho. Dneska už je to jiné. Z obecního můžeme v případě potřeby ročně investovat až třikrát tolik,“ vysvětlil Pokorný. Díky dotacím mají v Krásné také řadu sportovišť. Třeba dětské lanové centrum, workoutové hřiště, velké multifunkční hřiště nebo inline dráhu či obecní jízdárnu.

V historických pramenech je obec Krásná poprvé zmíněna v první polovině 14. století. V listině krále Jana Lucemburského z roku 1331, kterou vydal pánům z Neubergu a osvobodil je tak od daní, dalších platů a dávek, se píše i o Krásné, která byla tehdy tvořena dvěma částmi s názvy Horní a Dolní Schönbach. Nejstarší stavbou v Krásné je hrázděnka z roku 1793.