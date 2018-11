Krematorium má ještě šanci, nové vedení Varů ho chce znovu zprovoznit

„Do konce roku bychom chtěli mít jasno, co s ním uděláme,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová po úterní návštěvě krematoria.

Její první náměstkyně Hana Zemanová by byla ráda, kdyby se už v lednu začalo pracovat na modernizaci stávajících pecí.

S krematoriem to přitom vůbec nevypadalo dobře. Bývalé vedení města neodsouhlasilo investice jak do modernizace technologie, tak do instalace nové. Nebožtíci se tak k žehu vozili až na Chomutovsko, což vyvolalo negativní reakce veřejnosti.

„Ve vedení města jsme se domluvili, že chceme technologii kremačních pecí co nejdříve zprovoznit,“ konstatovala Zemanová, v jejíž gesci je majetek města. Podle ní už radnice začala jednat s brněnskou firmou, která by měla rekonstrukci stávající technologie dělat. „Musíme ovšem počkat na nabídky,“ zdůraznila Zemanová.

Rekonstrukce stávajících kremačních pecí by měla město přijít přibližně na 7,5 milionu korun. Na stavu technologie se podle Zemanové podepsal fakt, že karlovarské krematorium bylo zaprvé jediné v kraji a zadruhé mělo jedny z nejnižších cen v republice.

„I proto se v něm provedlo hodně žehů, což zkrátilo životnost technologie,“ vysvětlila náměstkyně. Původní kremační pece dodala specializovaná firma před dvaceti lety a dnes už jsou za hranicí životnosti. Navíc před déle než rokem vyhořela elektroinstalace pecí.

Dalším krokem by podle Zemanové měla být diskuse o možnosti výstavby zcela nového krematoria. „Na tom jsme se ve vedení města ale zatím nedohodli,“ podotkla náměstkyně.

Odborníci z Kanceláře architektury města ovšem mají v této otázce jasno. Své vize před nedávnem představili na workshopu věnovaném právě problematice krematoria.

„Nové krematorium by mělo být postaveno bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technická budova s nejmodernějšími technologiemi. Nová budova by měla být situována v centru kraje, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu, a z tohoto důvodu by mělo být vyhledáno nové vhodné místo,“ uvedl na workshopu Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města.

Svou vizi, jak by mohla do budoucna fungovat služba krematoria v Karlovarském kraji, předestře jeho hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová na setkání se starosty měst a obcí Karlovarska a Ostrovska. To se uskuteční 27. listopadu v Bochově. Navíc je na začátek prosince připravené společné jednání rady kraje a Karlových Varů, kde radní tuto problematiku rovněž otevřou.

Karlovarské krematorium bylo postaveno samostatným městem Rybáře, dnes částí města Karlovy Vary. Funkcionalistickou budovu navrhl architekt Erich Langhammer v roce 1930, stavba začala v roce 1932 a zkolaudována byla v prosinci 1933. V současnosti město pronajímá budovu krematoria provozovateli, firmě Fořt & synové krematorium.