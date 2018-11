Díky chebské kronice poznávají školáci krásy místa, kde žijí

„Přemýšleli jsme, jak pomoci dětem získat vztah k městu Cheb a k celému regionu, aby odsud v dospělosti neodcházely. Napadlo nás, že právě chebská kronika k tomu nabízí výjimečnou příležitost,“ uvedla Pavla Sudimacová, manažerka aktivit chebského projektu MAP II, který za plánem na zlepšování kvality vzdělávání stojí.

„Začali jsme pořádat setkání nad kronikou města. Děti s tímto dokumentem, který patří k nejlepším v republice, seznamuje kronikář Jindřich Turek. V první fázi dorazí chebské školy, ale výhledově se bude o kronikách povídat i na dalších školách po celém Chebsku,“ naznačila plány Sudimacová.

Podle jejích slov je nejdůležitější, aby se děti dozvěděly, že Cheb je neobyčejné město, kde existují kroniky, které jeho tisíciletou historii zachycují, a kde žijí i výjimeční lidé. Přednášku ozvláštňuje, že si každý může sám vyzkoušet, jak obtížné psaní kroniky je.

„Když Jindřich Turek dětem vysvětluje, že napsat jednu stránku v kronice mu trvá tři hodiny, posluchači většinou jen pokývají hlavou. V okamžiku, kdy sami drží pero v ruce, však zjišťují, že napsat jedno jediné písmeno textu není žádná legrace. Teprve tehdy jsou schopni jeho úsilí a výsledek práce ocenit,“ vysvětlila Sudimacová.

Pro povídání o kronikách zvolil Jindřich Turek období posledních několika desítek let, o němž si děti budou moci doma s rodiči povídat. Vzpomenul například osazení Štaufského sloupu, který podtrhl význam chebského hradu, nebo dobu, kdy chebský kostel sv. Mikuláše konečně po mnoha desetiletích získal znovu helmice svých věží.

Nejedná se ale o jediný projekt, který město Cheb v rámci MAS II chystá. „Další velké téma jsou chebské krovy. V Grünerově domě na náměstí Krále Jiřího vzniká pod střechou výukové centrum. Už jsme objednali stavebnicový nábytek, vyrobený technikou spojování trámů, který budou děti moci rozložit a opětovně složit. K tomu se dozvědí zajímavosti o krovech chebských domů a o historii této unikátní stavby. Máme také připravený zajímavý program na zjišťování stáří dřeva,“ konstatovala Sudimacová.

Další aktivitou je například workshop zvyšování čtenářské gramotnosti v knihovně. „Děti často neumějí pracovat s textem. Proto jsme se domluvili s komiksovým scénáristou, který do Chebu přijel s obrázky „slepého“ komiksu. Děti pak samy vymýšlejí příběhy, navíc si některé z nich mohou zahrát,“ doplnila Sudimacová.

Projekt MAP II má za cíl v průběhu čtyř let zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku, a podpořit tak jejich vztah k regionu. Je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ministerstva školství.