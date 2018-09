Tesařský mistr z Německa věnoval Chebu modely unikátních krovů

Krov františkánského kostela, který byl datován do roku 1319 a zčásti přestavěn v roce 1495, a dřevěnou střešní konstrukci Gablerova domu, postaveného v letech 1487 až 1491.

Miniatury postavené do nejmenších podrobností podle předlohy vytvořil v měřítku 1:15 mistr tesař Josef Hauer z německého Parksteinu. Městu Cheb je daroval. Oba modely se stanou součástí stálé expozice ve františkánském kostele, která chebský fenomén uceleně představuje. Do konce září si návštěvníci mohou prohlédnout i další modely krovů z dílny tesaře Hauera a obdivovat konstrukce běžně lidskému oku skryté pod střechou významných sakrálních památek v okolí. Ty se poté vrátí domů do Parksteinu.

Vidět konstrukce, které vznikaly v období renesance, baroka či dokonce pamatují vládu Otce vlasti, mohou na vlastní oči lidé v rámci exkurzí Pod střechami chebských domů, které už téměř rok pořádá chebské informační a turistické centrum. Chebské krovy ale vzbuzují zájem i v zahraničí.

„Chystáme se na historické sympozium do Vídně, kde náš projekt podrobně představíme. Když zástupci vídeňských památkářů přijeli na naše pozvání do Chebu, byli nadšeni. Pamatuji si, jak stáli v Gablerově domě, rozhlíželi se říkali: My máme ve Vídni vzácné, krásné krovy, ale toto, to nemáme,“ říká vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu chebské radnice Marcela Brabačová.

Podle jejích slov navštívilo unikátní trasu po chebských půdách už půldruhého tisíce lidí. „A to jsou skupiny omezeny maximálně na 15 návštěvníků. Když o tom tak přemýšlím, je to zvláštní. Vždyť když si řeknete půda, co na půdě, působí to na první pohled docela obyčejně. Jenže v celé republice je to jediná možnost, jak se doslova dotknout historie. A nejen v republice. Takovou prohlídkovou trasu, která se dá projít, kde můžete položit ruku na 600 let staré dřevo a podívat se zblízka, jak jej tehdejší mistři zpracovali, tu nemají nikde,“ vysvětluje Brabačová.

Dodala, že se chystá vylepšení prohlídkové trasy. „V Grünerově domě jsme instalovali nábytek, děti tam mají lavice, stolečky, na kterých jsou skládačky z nejrůznějších tesařských spojů, takže když to děti sestaví, samy uvidí, jak to ti mistři tehdy skládali dohromady. Už máme připravený další edukační projekt, chystáme se jej podat příští rok,“ doplnila.