Po úspěšných svátcích trápí vlekaře v Krušných horách obleva

Tisícovky návštěvníků si během svátků užívaly sjezdovky v Karlovarském kraji. Do vánočního lyžování však hodně promluvila obleva. Přesto jsou někteří vlekaři velmi spokojení. Nejvíc lyžařů se na hory vydalo před Silvestrem.

„Od 24. do 31. prosince navštívilo Klínovec 31 085 lidí. Na Štědrý den to byly necelé dva tisíce, poté návštěvnost postupně sílila. Nejvíce lidí přijelo 29. prosince, kdy jsme jich napočítali 6 865,“ informovala mluvčí skiareálu na Klínovci Hana Hoffmannová.

Kromě Klínovce bylo mezi lyžaři v kurzu i sousední středisko Boží Dar - Neklid. Podle jednatele Martina Bezoušky tam přijelo celkem 15 až 20 tisíc lidí. „Jsme maximálně spokojeni. Návštěvníků bylo tolik, že nám chyběla parkovací místa, jinak bychom jich měli ještě více,“ zhodnotil. Čekací doby na Neklidu dosahovaly maximálně patnácti minut u pokladny i u turniketů.

Podobně na tom byl také skiareál na Bublavě. Podle Jiřího Lhoty ze správcovského sdružení SKI centrum Bublava byla návštěvnost střediska velmi slušná. „Bylo to dané tím, že s výjimkou Silvestra, kdy pršelo, bylo skvělé počasí. Návštěvnost byla moc pěkná, bohužel se tvořily i nějaké fronty. To bylo ale tím, že nemáme lanovku,“ řekl.

Středisko o ni přišlo kvůli vichřici Herwart, která jen pár týdnů před začátkem nové sezony způsobila velké škody. Dnes ráno ale Bublava začala naplétat nové lano, což potrvá asi tři dny. Následovat budou další drobné opravy, seřízení, osazení sedačkami, zkoušky a revize. Připravená by měla být příští pátek.

„Sjezdovky jsou v provozu na bublavské straně, kde máme nasněžené rezervy. I přes oblevu tak s kvalitním lyžováním vydržíme. S dalšími mrazy bychom chtěli vysněžit další sjezdovky, a to Černou a Lesní u lanové dráhy,“ uvedl Jiří Lhota.

Skiareály zaskočila obleva

Vyšší návštěvnost během Vánoc očekával skiareál na Plešivci, kam dorazilo asi šest tisíc lidí. Jednatel Petr Voráček to přičítá výkyvům počasí a oblevě. Středisko tak zatím spustilo jen dvě sjezdovky, a to modro-červenou Hanu a modrou Renatu.

„Spouštění dalších sjezdovek je závislé pouze na počasí. Čekáme na mrazivé dny, abychom mohli dosněžit sjezdovky technickým sněhem,“ uvedl Voráček.

Předpověď na leden podle něj prozatím není příznivá a návštěvnost se de facto vždy odvíjí od počasí, především u rodin s dětmi. Petr Voráček zároveň zmínil, že na všech sjezdovkách střediska jsou lesní cesty, potoky či vodoteče, které musí středisko v některých místech překrýt více než dvěma metry sněhu.

„Přestože v nedávné době napadlo dost přírodního sněhu, po třech dnech oblevy skoro veškerý odtál,“ uvedl jednatel.

S počasím ale bojují i další střediska. Například jáchymovský areál Náprava se lidem na Silvestra uzavřel až do odvolání, stejně tak kvůli oblevě dočasně přerušil provoz skiareál v Aši. Déšť a teplo se podepsaly i na některých běžkařských trasách v kraji. Kdo se vydá například do okolí Abertam, musí počítat s tím, že místy ve stopě narazí na vodu, trávu nebo hlínu.

Poměrně vysoké lednové teploty by měly podle předpovědi meteorologů vydržet až do příští středy.

Pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík odhaduje, že teplejší počasí potrvá zhruba deset dní, pak přijde změna. „Sníh, který teď leží v lyžařských střediscích, se stane dobrým základem pro to, co by mělo dorazit příští týden,“ řekl. Nejvíce sněhu v regionu hlásí Klínovec, kde leží 70 centimetrů.