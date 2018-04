Ašská umělecká škola získá stěhováním spoustu učeben i velké sály

Stísněné prostory, malý sál, někdy i jedna učebna pro dva pedagogy. S takovými problémy se v současnosti pere Základní umělecká škola Roberta Schumanna v Aši.

Už brzy se to však změní. V létě čeká školu stěhování do nového. Práce na škole, která vzniká v části kulturního centra LaRitma, finišují. Hotovo má být do konce května.

„Už jedenáctý měsíc trvající rekonstrukce části industriálního objektu bývalého textilního učiliště za 40 milionů korun se blíží do svého závěru. Škola, která po přestěhování získá moderní zázemí pro více než pět stovek žáků a téměř třicetičlenný pedagogický sbor, bude umístěna v jednom komplexu společně s novým kulturním centrem LaRitma, takže bude možné využívat také tamní hudební i divadelní sál,“ uvedl mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Ašská umělecká škola tak bude mít v novém školním roce k dispozici šestnáct učeben pro různé hudební obory a také tradiční učebnu pro hudební nauku. Nebudou chybět učebny dramatického oboru.

Pod střechou vznikl prostor pro malý koncertní a divadelní sál oddělený od sálu baletního speciální posuvnou stěnou. Ta v případě potřeby umožní zvětšit sál na dvojnásobnou velikost. A například baletní sál je oproti tomu současnému několikanásobně větší.

„Přinese nám to mnohem víc prostoru, než v současnosti máme. Navíc budeme moci využívat několik sálů v kulturním centru LaRitma. Stěhování přinese užitek i výtvarníkům, kteří získají takzvanou špinavou místnost, kde se bude vyrábět z keramiky, a místnost čistou. Tady se mohou realizovat při kresbě a malbě. Velkorysý prostor s větší projektovou stěnou dostane i multimediální tvorba,“ přiblížila ředitelka Anna Pokorná.

Sama je zvědavá, jak bude její škola nakonec vypadat. „On se ten kopec, který je před budovou, stále tvaruje, osazuje a modeluje. A myslím, že nejen já, ale i spousta obyvatel je zvědavá, jak to nakonec bude vypadat, co se z toho vyloupne. Protože už to, co se tam nyní rýsuje, vypadá velmi zajímavě,“ uvedla Pokorná, která se podle svých slov bude snažit přinést do nové budovy rodinnou atmosféru, která ve staré budově vládne.

Škole nebude chybět ani nezbytné zázemí. „Sklady, sociální zařízení, sborovna, ředitelna a různé provozní místnosti. V současné době se také dokončuje přístavba vstupního vestibulu, který bude sloužit jako výstavní sál. Například rodiče zde budou moci na své děti počkat. Budova bude mít bezbariérový přístup, jednotlivá podlaží jsou propojena novým výtahem. Rekonstrukcí je v této etapě zasaženo více než 1600 m² podlahových ploch,“ doplnil Vrbata.

Přestože škola začne vyučovat v novém už v září, slavnostní otevření chystají umělci až na některý z podzimních měsíců.

„Pořádat něco hned na začátku školního roku bychom nezvládli. Ale určitě v průběhu podzimu přichystáme nějaký interaktivní projekt. Chtěli bychom, aby si veřejnost prošla celou ‚zuškou‘, aby se lidé podívali i do míst, kam se běžně nedostanou. Aby si všechny prostory mohli prohlédnout a aby při tom zažili něco speciálního,“ dodala ředitelka Pokorná.