Radní nesouhlasí s přejmenováním KV arény, odpovědnost nechali na jednateli

Realistic Arena má přitom návštěvníky vítat už od 1. června. „Ono je hrozně těžké, abychom byli konstruktivní ex post, pokud se dozvíte o něčem, co už je dané, a vy nemáte možnost se k tomu vyjádřit ani to projednat,“ řekl Petr Kulhánek.

Doplnil, že nyní bude na odpovědnosti jednatele Vladimíra Kvasničky, jak smluvní vztah naplní. Domnívá se, že o partnerství měly společnost Realistic a KV Arena jednat jak s městem, tak s HC Energií.

Změny vedení města zaskočily. „Nic jsem netušil. Poslední informaci od pana Kvasničky mám z doby před tři čtvrtě rokem, kdy mi řekl, že hledá titulárního partnera, a pokud jednání povedou k nějakému výsledku, bude nás informovat,“ zdůraznil primátor.

O podpisu smlouvy nevěděl nic ani primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík (podrobněji v článku Jednatel městské společnosti změnil název arény bez souhlasu radních).

Díky smluvenému partnerství má městská společnost získat od soukromé firmy zhruba 5,8 milionu za tři roky. „Z mého pohledu je ona částka nepřiměřeně nízká,“ komentoval to primátor.

Zástupci Realisticu se Kvasničky zastali. „Jednání se vedla od listopadu loňského roku,“ uvedli shodně výkonný ředitel Tomáš Egermajer a předseda dozorčí rady Martin Šretr. Podle nich následovalo několikaměsíční vyjednávání, kdy zástupci KV Areny mimo jiné vedli předběžné konzultace s politickými reprezentanty města.

Jednatel navíc argumentuje i tím, že potřebovali peníze na kulturní akce, které již třetím rokem od města nedostávají. Radní opáčili, že společnost dostává každoročně více než 20milionovou provozní dotaci, která slouží právě i na pořádání kulturních akcí.

Zástupci Realisticu oznámili, že firma už řádně zaplatila KV Areně dohodnuté reklamní plnění na celý rok dopředu, zároveň si objednala výrobu všech zasmluvněných reklam.

„Pevně věříme, že i Město Karlovy Vary a jeho společnosti budou respektovat smluvní vztahy a budou se chovat korektně, jako každý smluvní partner, kterému záleží na rozvoji Karlových Varů ve prospěch jeho občanů a návštěvníků,“ prohlásili Egermajer a Šretr.

Mezi Kvasničkou a vedením magistrátu panují dlouhodobé rozpory. Komplikovaný plán vedení města, jak vybrat nového šéfa KV Areny, ale předloni neprošel.