Unikátní oblékaný betlém už stojí na svém místě v kynšperském kostele

Kynšperský betlém Je dílem několika generací regionálních řezbářů . Vznikal pravděpodobně od roku 1680 do roku 1955.

. Vznikal pravděpodobně od roku 1680 do roku 1955. Obsahuje celkem 70 unikátních figurek vyřezaných ze dřeva, oděných do látkových šatů a s příčesky z pravých lidských vlasů. Výška postav se pohybuje od 20 do 60 centimetrů.

vyřezaných ze dřeva, oděných do látkových šatů a s příčesky z pravých lidských vlasů. Výška postav se pohybuje od 20 do 60 centimetrů. Jádro chrámového betléma tvoří asi 27 figurek, z nichž je přibližně třetina vytvořena se zvláštní pečlivostí . Ovečky, kozu a další zvířata vyřezali místní umělci po roce 1859. Některé domky byly zhotoveny kolem roku 1900.

. Ovečky, kozu a další zvířata vyřezali místní umělci po roce 1859. Některé domky byly zhotoveny kolem roku 1900. Novější části betléma pocházejí z dílny Karla Štingla z Kynšperka. Ten vyřezané domky zakomponoval do celku v letech 1955 – 1956.