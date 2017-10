Cheb zboří lávku, nová je v nedohlednu. Lidé budou dál obíhat nádraží

A je otázkou, zda vůbec se podaří oblíbenou a hojně využívanou spojnici mezi centrem a Švédským vrchem obnovit. Radnice prozatím hodlá alespoň upravit trasu, po které nyní lidé musí areál nádraží obcházet.

„Požadavky na zajištění bezpečného průjezdu vlaků jsou velice striktní. Stávající patky pilířů jsou příliš blízko kolejí. Výjimku nedostaneme, to nám bylo jasně řečeno, přestože tam ty patky takto stojí už několik desetiletí. Z toho všeho vyplývá, že dosavadní návrhy lávek nemůžeme použít. Bude nutné je zásadně přepracovat,“ pokrčil rameny chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle něj se nyní město primárně soustředí na odstranění lávky. „Rada odsouhlasila dokumentaci pro veřejnou zakázku na demontáž lávky a její snesení. Předpokládaná cena je přibližně 4,7 milionu korun bez DPH,“ přiblížil starosta.

Na práci bude nutné zjednat některý z největších jeřábů v republice. „Těch firem, které takovou technikou disponují, není mnoho. Pokud bude mít některá z nich volnou kapacitu, mohla by jít lávka k zemi už na přelomu února a března,“ upřesnil s tím, že k samotné ceně za demontáž a odstranění konstrukce je třeba připočítat sumu, kterou město zaplatí za výluky. To by mohlo být až sedm milionů korun.

„Výluky tu akci, která, jak předpokládám, potrvá maximálně dva týdny, hodně prodraží. Na druhou stranu získáme nějaké peníze za kovový šrot, tak kolem dvou milionů korun,“ řekl starosta.

Podle jeho slov by se mělo na lávce pracovat především v nočních hodinách, aby se výluky vlakových spojů omezily na minimum. Město se nyní soustředí na úpravy trasy, kterou musí obyvatelé Švédského vrchu při cestě do centra absolvovat. Ta zatím není přívětivá a ani bezpečná.

K jedinému chodníku pod železničními viadukty je třeba překonat frekventovanou komunikaci, část cesty lidé musí absolvovat po silnici, protože chodníky zde zcela chybí. „Chtěli bychom prozatím opravit průchod pod viadukty u Kauflandu a řešit chodníky tak, aby se lidé dostali tam i zpět pohodlně a bezpečně,“ slíbil starosta Jalovec.