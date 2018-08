Začala oprava chebské lávky do Hájů. Je poškozená víc, než se čekalo

Podle předpokladů má oprava „červené“ lávky pro pěší a cyklisty, která přes železniční koridor do Německa spojuje centrum Chebu a městskou čtvrť Háje, trvat do konce roku. Rekonstrukce by měla zajistit, že přemostění vydrží alespoň dalších pět let.

Zatím není jisté, zda práce na mostku dlouhém takřka sedm desítek metrů doprovodí výluky nebo omezení provozu na trati, která pod ním vede. Podle předběžných výpočtů zaplatí město za opravy asi 4 miliony korun.

„S rekonstrukcí se začne od kraje, protože tři metry od osy koleje se můžeme pohybovat bez jakéhokoli omezení provozu. Tu středovou část si necháme na konec. Pak se uvidí, zda budou nutné nějaké výluky,“ uvedla Marcela Nečekalová z odboru správy majetku města Chebu.

Podle jejích slov zatím není jasné ani to, jak dlouho budou opravy trvat. „Smlouvu sice máme do konce roku, ale vzhledem k tomu, že nevíme, co nás čeká, tak bych to nerada dávala jako pevný termín. Máme sice k dispozici projektovou dokumentaci, ale to je jen taková kuchařka. V současné době nikdo nedokáže odhadnout, jak to bude náročné,“ řekla.

Skutečný rozsah potřebných prací se podle Nečekalové ukáže až poté, co se do mostku sáhne. „Může to být hotové dřív, může se to protáhnout. Jisté je, že zástupci kanceláře, která na akci zpracovala projekt, musí být na stavbě přítomni a kontrolovat každou fázi oprav. Na základě proměřování jednotlivých profilů pak budou aktuálně rozhodovat o způsobu opravy nebo v případě velkého poškození o náhradě jednotlivých částí,“ doplnila Nečekalová.

Kolem lávky vyroste lešení

Už dnes se tak začne firma Lemonta Sokolov, která má opravy na starosti, zabydlovat v sousedství mostku. Se stavbou lešení začne hned, jak zaměstnanci městské společnosti Chetes vykácejí šípkové keře a náletové dřeviny.

„Jak to tady bude vypadat? Kolem lávky vyroste lešení, protože ta mostovka musí být kompletně přístupná zespodu, a to po celé šíři mostu a délce opravovaného pole. Tam jsou ta degradovaná místa. Po dokončení první etapy se lešení demontuje a přesune se na druhou stranu, bude to docela komplikované. Jakmile budeme znát podrobně rozsah poškození obou krajních částí, budeme předpokládat, že podobné to bude i uprostřed nad kolejištěm. A podle toho budeme pokračovat,“ uvedl zástupce zhotovitele Štefan Zifčák.

Podle chebského starosty Zdeňka Hrkala je most strategický tím, že na své konstrukci nese inženýrské sítě.

„Především přerušení kanalizačního potrubí je komplikované. Vodu by bylo možné nahradit cisternami, ale aby obyvatelé Hájů zůstali bez napojení na odpad, to prostě není možné,“ řekl.

Město zvažuje i variantu, že by v budoucnu na místě lávky vyrostlo plnohodnotné silniční přemostění, které by umožnilo i automobilovou dopravu.

„Přístupů do města je poměrně málo. Přesvědčujeme se o tom při jakékoli rekonstrukci některé z dopravních tepen. Proto je možné, že zde v budoucnu postavíme most. Pak by se v návaznosti na stavbu řešily i inženýrské sítě,“ dodal Hrkal.

Mostek z Dyleňské ulice do Hájů je podle odborného posudku v havarijním stavu, má poškozené nosné konstrukce. Město se jej rozhodlo uzavřít 23. ledna.