Řekové se přijeli učit do českých lázní, jak využít své léčivé prameny

„Řada míst ve středním Řecku a Thesálie oplývá přírodním bohatstvím v podobě horkých minerálních zřídel. Unikátní dary přírody však Řekové zatím neumí plně využít. V tom by jim čeští odborníci mohli pomoci. Konkrétně jde o to, jak české know–how v oblasti lázeňství přenést do řeckých měst a aplikovat na tamní podmínky,“ vysvětluje františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Toho Sdružení lázeňských míst České republiky pověřilo jednáním s řeckými protějšky. „Jedná se o nefinanční pomoc mezi evropskými státy, která zároveň poskytne prostor pro spolupráci v oblasti výzkumu, dodávek technologií či na poli pracovních příležitostí a investic,“ uvádí Kuchař.

Podle jeho slov je oblast středního Řecka unikátní tím, že teplota některých pramenů dosahuje až k 80° Celsia. Vedle léčebných účelů se tak přímo nabízí využít zdroje také na poli energetiky.

„Všechna města, se kterými jednáme, jsou navíc přímořská. Obklopuje je krásná příroda s horami, lesy a křišťálově čisté moře. To vše umocňuje lázeňský potenciál,“ uvádí Kuchař s tím, že spolupráce s organizací, jež města s bohatým, avšak nevyužitým potenciálem sdružuje, nabrala v poslední době na intenzitě.

Představitelé řeckých měst se byli podívat v Jáchymově, do Řecka zase mířili přední čeští odborníci na balneologii a hydrogeologii. Další etapou navazování vztahů byl vědecký seminář na téma využívání léčebných pramenů, který v září v Thermopylách spoluorganizovalo české velvyslanectví v Aténách.

„Následuje mise řeckých partnerů do vybraných českých lázeňských měst. Tady se seznamují s modelem využití českých léčebných pramenů, technologiemi a firmami, které se na rozvoji lázeňství podílejí. Věříme, že se nám podaří navázat přímé kontakty mezi městy, městskými svazy i soukromými subjekty, které v tomto oboru podnikají a bez nichž je chod českého lázeňství nemyslitelný,“ říká Kuchař.

Vedle lázní v Poděbradech a Třeboni navštíví řecká výprava složená ze starostů měst, lázeňských odborníků a zástupců řecké obchodní komory zejména západočeský lázeňský trojúhelník. V pátek se ve Františkových Lázních uskutečnilo setkání s členy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a Hospodářské komory v Bayreuthu. Zúčastnili se jej i zástupci lázeňských firem i investorů.

„Odpoledne následovala prohlídka Františkových Lázní a lázeňských provozů ve městě. V sobotu zavítala řecká výprava do Karlových Varů a Mariánských Lázní. Naším cílem je podnítit zájem Řeků o české lázeňství a ukázat, jak u nás využívání léčebných zdrojů funguje. Přidanou hodnotou je pak šíření dobrého jména českého lázeňství v rámci Evropy,“ doplňuje Jan Kuchař.