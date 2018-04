V Kyselce prokoukl park i vodopád. Práce na záchraně pokračují

„Nyní po vykácení je zřetelnější větší Mattoniho vodopád. Dole navazoval na malou rybniční kaskádovitou soustavu a byl tam takový biotop, k čemuž bychom se rádi vrátili,“ uvedl Miroslav Perout, ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.

Ta se pustila do další stavební obnovy lázní. Instaluje například uměleckořemeslné prvky na vilu Vilemínu, rekonstruuje věž Jindřichova dvora a doprojektovala návrh lázeňské jídelny, která by se měla v letošním roce zřejmě dočkat střechy. Kromě sezony stavební se ale připravuje i na tu návštěvnickou. Největší překvapení chystá už za několik týdnů.

„Ve vile Aligria v takzvané Nové Kyselce finišují dokončovací práce na otevření minivláčkového muzea. Návštěvníkům se otevře buďto 28. dubna, nebo 1. května. Termín ještě doladíme,“ prozradil Miroslav Perout. Muzeum podle něj bude věnované také železnici v Kyselce, kam vede vlečka. Ta začala loni sloužit turistům, kteří se do Kyselky vydali historickým vlakem. S jeho návratem v letošní sezoně České dráhy opět počítají a nyní má podporu i od kraje.

Přibude občerstvení

„Spojů sem pojede víc a jejich prostřednictvím sem bude přijíždět i více návštěvníků,“ potěšilo Miroslava Perouta. Lidé si tak budou moci po příjezdu do Kyselky prohlédnout nové muzeum a od poloviny května se také občerstvit v altánu u lázeňské restaurace. Občerstvení se přitom měli návštěvníci Kyselky dočkat už loni, jenomže to nevyšlo.

Zástupci obecně prospěšné společnosti řešili potíže s věcmi kolem hygieny a také přípojky elektriky. Ta musí být provizorní, neboť areál není napojený na inženýrské sítě. Nyní vymýšlejí, jak zajistit sociální zařízení.

„Loni jsme tu měli dvoje mobilní toalety. Jedny sloužily stavbě, druhé návštěvníkům. Letos jsme zkusili požádat společnost Karlovarské minerální vody, jestli by s námi nešla do zajímavého experimentu,“ uvedl Miroslav Perout. Na velkém parkovišti v Kyselce se nachází strážní domek s přívodem elektřiny i vody a toalety v něm v minulosti být měly.

„Pokud by se tam udělala nějaká malá rekonstrukce, parkoviště by se stalo částečně záchytným bodem pro návštěvníky, kteří přijedou autem. Ve strážním domku by pak našli důstojné toalety,“ popsal ředitel.

Novinka v Muzeu Mattoni

Návštěvnické lákadlo navíc chystá také Muzeum Mattoni, které otevřely právě Karlovarské minerální vody. Novou sezonu zahájilo minulý týden a navázat v ní chce na loňskou úspěšnou výstavu kostýmů ze seriálu Já, Mattoni. „Máme několik námětů,“ nastínil Martin Hanzl, právní zástupce Karlovarských minerálních vod.

Potíž je podle něj v tom, že je muzeum malé a nabídky vyžadovaly větší prostory. Na muzeum se občas někdo obrátí s nabídkou odkupu či darování, někdy se mu zase podaří artefakty koupit prostřednictvím inzerátu či internetu. „Samozřejmě se budeme snažit chystat i nějaké speciální akce,“ ujistil Martin Hanzl.

Nejnovější atrakcí v areálu bývalých lázní je čerstvě otevřená Mattoniho stezka, která nese podtitul Po stopách skřítků. Jde o 16 zastavení, na kterých najdou lidé informace o historii Kyselky a lázní. Ty doplňují komiksy skřítků. Trasa stezky vede z velké části po původních promenádách z dob Heinricha Mattoniho. Oproti loňsku se změnilo stromořadí podél Ohře. Původní lípy byly ve špatném stavu.

„Na podzim došlo k jejich pokácení a výsadbě nových stromů. Lipová alej prochází od bývalého železničního mostu na konec pouliční řady lázní,“ zmínil starosta Kyselky Aleš Labík.